Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 14 Ağustos Pazar barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 14 Ağustos Pazar barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul'da 2021 Nisan ayında zirve yapan baraj doluluk oranları sonrasında yüzde 40'lı seviyelere düşmüştü. Ardından gelen yağışlar ile birlikte barajlardaki su seviyesi yükselmeye başlamış ve doluluk oranları yeniden artmıştı. 2022 yılıyla birlikte yükselen baraj doluluk oranlarının son hali ise merak ediliyor. Peki, 14 Ağustos Pazar 2022 itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları ne kadar oldu? İşte baraj doluluk oranlarında son durum...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 09:22 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 09:30
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 14 Ağustos Pazar barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

Kış aylarının önceki yıllara oranlara kar yağışı şiddetini artırması sonrasında yağmurlu günler de İstanbul'u etkisi altına almış ve bu durum baraj doluluk oranlarına olumlu anlamda yansımıştı. Bahar aylarına girilmesiyle birlikte güneşin yüzünü göstermeye başlaması yeniden seviyeleri aşağı çekse de son veriler vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. Son olarak 14 Ağustos Pazar İSKİ verilerine göre; İstanbul'un barajlarında ölçülen doluluk oranı az da olsa düştü ve 62.12 oldu.

💦4 BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 60'IN ÜZERİNDE💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 4'inde doluluk oranı yüzde 60'ın üzerinde... Alibey Barajı yüzde 41.08 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı ise yüzde 54.12 doluluk oranına sahip.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊

DİĞER
Kaygısızlar'ın Burcu ile Eleman'ı bakın şimdi ne yapıyor? Damla Özen ve Yalçın Avşar'ın son hali ortaya çıktı!
Süreyya Gürsel Evren'den kahreden haber! İntihar mı, cinayet mi yoksa kaza mı?
Bartra'nın Fırtına'ya maliyeti belli oldu
Cimbom'dan Fener'e yılın çalımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ!
Hentbolcular finalde
MSÜ KAYIT TARİHLERİ VE KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Okan Buruk neşteri vurdu! İşte ayrılacak isimler Okan Buruk neşteri vurdu! İşte ayrılacak isimler 09:17
Fırtına Kopenhag'a bileniyor Fırtına Kopenhag'a bileniyor 09:12
Maç sonu olay sözler: "Nerede kalmıştık" tweeti... Maç sonu olay sözler: "Nerede kalmıştık" tweeti... 07:00
Transferde mutlu son! İşte Bartra'nın geliş saati Transferde mutlu son! İşte Bartra'nın geliş saati 07:13
Cimbom'dan Fener'e yılın çalımı! Cimbom'dan Fener'e yılın çalımı! 08:02
Bartra'nın Fırtına'ya maliyeti belli oldu Bartra'nın Fırtına'ya maliyeti belli oldu 09:09
Daha Eski
Kayserispor tek farkla kazandı! Kayserispor tek farkla kazandı! 01:49
Adana Demirspor farka koştu! Adana Demirspor farka koştu! 01:49
G.Saraylı Abdülkerim'den büyük hata! G.Saraylı Abdülkerim'den büyük hata! 01:49
Özbek: "İstediğimiz rakam gelmezse..." Özbek: "İstediğimiz rakam gelmezse..." 01:49
Galatasaray Aslantepe'de buz kesti! Galatasaray Aslantepe'de buz kesti! 01:50
Okan Buruk: Hakem karşımızdaydı! Okan Buruk: Hakem karşımızdaydı! 01:50