Haberler Haberler YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI - ÖSYM 2022

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI - ÖSYM 2022

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercihlerini tamamlayan milyonlarca aday, YKS 2022 tercih sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını araştırmaya devam ediyor. Gözler, ÖSYM tarafından yapılacak açıklamaya çevrilirken; üniversite tercih sonuçlarının nasıl öğrenileceğini merak edenler için YKS 2022 sonuç ekranı ve ÖSYM ais girişine dair detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 11:40 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 12:00
YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI - ÖSYM 2022

YKS TERCİH SONUÇ EKRANI 2022 | ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ - Milyonlarca adayın heyecanla beklediği açıklama için geri sayım devam ederken, hayalini kurduğu üniversiteyi kazanıp kazanamadığını merak edenler, ÖSYM'nin üniversite tercihlerini açıklamasını heyecanla bekliyor. Peki, YKS 2022 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte üniversite yerleştirme sonuçlarına dair merak edilenler...

YKS 2022 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının 22 Ağustos Pazartesi gününden önce açıklanması bekleniyor.

YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe dair ÖSYM tarafından açıklama yapılması halinde, detaylar haberimizde yer alacak.

ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME - 2022 SONUÇLARI İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ

YKS TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI Devamını Oku BUNU DA OKU

YKS TERCİH (ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME) SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

YKS 2022 yerleştirme sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden erişim sağlanabilecek. Yaptığı tercihlerden birine yerleşen adaylar, kazandığı okulu ve fakültesi ÖSYM sistemine giriş yaparak öğrenebilecek.

ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME - 2022 SONUÇLARI İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 ve elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacağından; sonuçlar, daha öncesinde açıklanmış olacaktır.

YKS 2022 TERCİH SONUÇLARI İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ

2022 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, 2022-2023 yılı eğitim öğretim yılı üniversite kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Elektronik üniversite kayıtları ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında kabul edilecek.

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