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BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 13 Ağustos barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul'da 2021 Nisan ayında zirve yapan baraj doluluk oranları sonrasında yüzde 40'lı seviyelere düşmüştü. Ardından gelen yağışlar ile birlikte barajlardaki su seviyesi yükselmeye başlamış ve doluluk oranları yeniden artmıştı. 2022 yılıyla birlikte yükselen baraj doluluk oranlarının son hali ise merak ediliyor. Peki, 13 Ağustos Cuma 2022 itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları ne kadar oldu? İşte baraj doluluk oranlarında son durum...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 09:30 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 10:00
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 13 Ağustos barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

Kış aylarının önceki yıllara oranlara kar yağışı şiddetini artırması sonrasında yağmurlu günler de İstanbul'u etkisi altına almış ve bu durum baraj doluluk oranlarına olumlu anlamda yansımıştı. Bahar aylarına girilmesiyle birlikte güneşin yüzünü göstermeye başlaması yeniden seviyeleri aşağı çekse de son veriler vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. Son olarak 13 Ağustos Cuma İSKİ verilerine göre; İstanbul'un barajlarında ölçülen doluluk oranı az da olsa düştü ve 62.43 oldu.

💦4 BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 60'IN ÜZERİNDE💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 4'inde doluluk oranı yüzde 60'ın üzerinde... Alibey Barajı yüzde 41.39 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı ise yüzde 54.19 doluluk oranına sahip.

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