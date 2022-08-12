DOLAR NE KADAR OLDU? 12 AĞUSTOS 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?

12 AĞUSTOS 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM - Piyasalarında döviz cinsi paraların TL karşılıkları ve altın fiyatlarındaki son durum, birçok kesimce merak ediliyor ve anlık değişimler takip ediliyor...

İşte dövizde ve altında son durum ile rakamlar:

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 17,9568 (Alış) - 17,9656 (Satış)

EURO: 18,4973 (Alış) - 18,5112 (Satış)

STERLİN: 21,7511 (Alış) - 21,8602 (Satış)

(Gram, Çeyrek, Yarım, Tam Altın Ne Kadar?) CANLI ALTIN HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

GRAM ALTIN: 1.032,69 (Alış) - 1.032,86 (Satış)

ÇEYREK ALTIN: 1.692,00 (Alış) - 1.704,00 (Satış)

YARIM ALTIN: 3.374,00 (Alış) - 3.409,00 (Satış)

TAM ALTIN: 6.747,00 (Alış) - 6.796,00 (Satış)

CUMHURİYET ALTINI: 6.887,00 (Alış) - 6.991,00(Satış)

Dolar, Euro, Sterlin, Gram Altın, Çeyrek Altın ve diğer tüm veriler 12.48 itibariyle alınmıştır.