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YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | ÖSYM - YÖKDİL 2 ne zaman, kaç soru ve kaç dakika?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL) başvurularının tamamlanmasının ardından, sınav için geri sayım başladı ve adaylar, YÖKDİL sınav giriş yerlerinin ne zaman belli olacağını, sınav giriş belgelerini nasıl alabileceğini araştırmaya başladı. İşte YÖKDİL 2 soru sayısı, sınav süresi ve uygulanacağı tarihe dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 15:00 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 15:20
YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | ÖSYM - YÖKDİL 2 ne zaman, kaç soru ve kaç dakika?

YÖKDİL sınav giriş belgeleri ve sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığı, sınava girecek adaylar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Binlerce adayın katılımıyla gerçekleşecek YÖKDİL/2-2022 sınavına dair merak edilenler haberimizde...

YÖKDİL 2 - 2022 SINAVI NE ZAMAN?

2022 yılında gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavının ikincisi, 28 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.

Sınav, İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında; Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde ise sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak.

YÖKDİL 2 - 2022 SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

ÖSYM tarafından uygulanan YÖKDİL için sınav giriş yerleri henüz belli olmadı, yapılacak yeni açıklamaların ve belgenin erişime açılmasının ardından gelişmeler haberimizde yer alacak.

YÖKDİL- 2 2022 GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

YÖKDİL KAÇ SORU OLACAK, NE KADAR SÜRE VERİLECEK?

YÖKDİL soru sayısı 80, sınav süresi ise 180 dakika olacak.

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

YÖKDİL sonuçları 16 Eylül günü açıklanacak.

Adaylar YÖKDİL sınav sonuçlarını T.C. Kimlik numaraları ve şifeeleri ile ÖSYM'nin resmi internet sitesi https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden öğrebilecek.

YÖKDİL SINAV KONULARI

  • KELİME SORULARI: 6 ADET
  • GRAMER SORULARI: 14 ADET
  • CLOZE TEST SORULARI: 10 ADET
  • CÜMLE TAMAMLAMA (SENTENCE COMPLETION ) SORULARI: 11 ADET
  • İNGİLİZCEDEN TÜRKÇEYE ÇEVİRİ SORULARI: 6 ADET
  • TÜRKÇEDEN İNGİLİZCEYE ÇEVİRİ SORULARI: 6 ADET
  • PARAGRAF TAMAMLAMA (PARAGRAPH COMPLETION) SORULARI: 6 SORU
  • ANLAM BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZAN CÜMLE (IRRELEVANT SENTENCE) SORULARI: 6 SORU
  • OKUMA (READING) SORULARI: 15 SORU

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