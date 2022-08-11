Temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Slovacko ile karşılaşacak. Çekya'nın Uherske Hradiste kentindeki Mestsky Fotbalovy Stadion Miroslava Valenty'de TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Karadağ Futbol Federasyonu'ndan Nikola Dabanovic yönetecek. Mücadele S Sport'tan naklen yayımlanacak. Peki, S Sport nereden izlenir?
S Sport nasıl izlenir? Slovacko-Fenerbahçe maçı CANLI S Sport nereden izlenir?
S Spor 1 pek çok platform üzerinden izlenebiliyor. S Sport'u:
- D-Smart 78. Kanal
- Tivibu 73. Kanal
- Kablo TV 240. Kanal
- Turkcell TV+ 77. Kanal
- Vodafone TV 11. Kanal'dan izleyebilirsiniz.
İlk maçı 3-0 kazanan sarı lacivertliler rövanş maçını da kazanıp turu geçerek adını play-off'a yazdırması halinde Avusturya takımı Austria Wien ile eşleşecek.