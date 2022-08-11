LANGYA VİRÜSÜ NEDİR? | Langya virüsü nasıl bulaşır, öldürücü müdür? Çin'de 'Langya virüsü' alarmı!

Langya virüsünün ne olduğu ve nasıl ortaya çıktığı araştırılmaya başladı. Milyonlarca vatandaşın gündemine oturan Langya virüsünün bulaşıcı olup olmadığı ise merak edilenler arasında yerini aldı. İşte Langya virüsüne dair merak edilenler...

ÇİN'DE 'LANGYA' ALARMI!

Çin'in iki eyaletinde çok ölümcül olan Lagya virüsü tespit edildi. Bilim insanları ve yetkililer, ülkenin doğusundaki Henan ve Shandong bölgelerinde 35 kişide Langya virüsünün tespit edildiğini açıkladı.

Vakaların yüzde 75'inin ölümünden sorumlu olan bir virüsün kökünden gelen Langya virüsünün hayvanlardan insanlara bulaştığına dair iddiaların aslı araştırılmaya başladı.

SİVRİ FAREGİLLERDEN BULAŞIYOR!

Çin'de Langya virüsü bulaşan kişiler arasında henüz ölen olmadığını ifade eden uzmanlar virüsün sivri faregiller türünden insanlara bulaştığını iddia etti.

Hastaların çoğunun hastalığı hafif geçirdiğinin altı çizilirken; genelde hastaların grip benzeri belirtiler gösterdiği de kayda geçti.

Kirpi ve köstebek türü canlılardan bulaşma ihtimali olan bu hastalığın ilk olarak 2019'da insanlarda görüldüğü bilinenler arasındaydı.

Çinli yetkililer hastalığın insandan insana bulaşma ihtimali üzerinde çalışmaları sürdürürken Pekin Mikrobiyoloji ve Epidemiyoloji Enstitüsü'nde görevli bilim insanları New England Journal of Medicine'de yayınlanan araştırmada hastalığın detaylarını aktardı.

LANGYA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Yüksek ateş

Halsizlik (yüzde 54'ü)

Öksürük (yüzde 50'si)

İştah kaybı (yüzde 50'si)

Kas ağrısı (yüzde 46'sı)

Mide bulantısı (yüzde 38'i)

Bu semptomlara ilaveten, karaciğer ile böbrek sorunları yaşayanların da olduğu belirtildi ve bu virüsün köpek ve keçilerde de olduğu kayıtlara geçti.

Genelde yarasalarda bulunan ölümcül bir patojen olan Nipah virüsüyle aynı aileden gelen Langya virüsünün damlacık yoluyla da geçtiği ifade edildi.