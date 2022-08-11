Haberler Haberler DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI - ÖSYM AİS | DGS 2022 sonuçları açıklandı!

DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI - ÖSYM AİS | DGS 2022 sonuçları açıklandı!

Dikey Geçiş Sınavı sonuçları için geri sayım sona erdi ve beklenen gün geldi. ÖSYM'nin DGS sonuçlarını ne zaman açıklayacağı araştırılmaya başladı. Dikey Geçiş Sınavı'ndan aldığı puana göre iki yıllık ön lisans eğitimini dört yıla tamamlamak isteyen adaylar, DGS sonucunu nasıl öğrenebileceğini sorgulamayı sürdürürken; DGS sonuç ekranına dair merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 10:30 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 10:40
DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI - ÖSYM AİS | DGS 2022 sonuçları açıklandı!

Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılmaya başladı, '2022 DGS sonuçları açıklandı mı, sonuçlara nereden ve nasıl bakılır?' soruları gündemde yerini aldı. İşte DGS sonuç sorgulama ekranı ve DGS sonuçları...

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

DGS sonuçları açıklandı.

2022-DGS sonuçları ÖSYM tarafından 12 Ağustos 2022'de açıklanacaktı fakat bugün (11 Ağustos 2022) adayların erişimine sunuldu.

DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS tercihleri YKS yerleştirmeleri sonrası başlıyor, konuya ilişkin yapılacak resmi açıklamanın ardından detaylar haberimizde yer alacak.

DGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

DGS tercihi yapmak isteyen adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sitesinden 'www.osym.gov.tr' ve mobil uygulama üzerinden sisteme giriş yaparak tercihlerini tamamlayabilecek.

DGS KONU DAĞILIMLARI

DGS TÜRKÇE

Sözcükte Anlam

  • Sözcüğün Anlamı
  • Gerçek Anlam
  • Mecaz Anlam
  • Terim Anlam
  • Soyut – Somut Anlam
  • Nitel – Nicel Anlam
  • Sözcüğün Cümleye Kattığı Anlam
  • Sözcüklerde Anlam İlişkileri
  • Eş anlamlı Sözcükler
  • Yakın Anlamlı Sözcükler
  • Karşıt Anlamlı Sözcükler
  • Eş sesli (Sesteş) Sözcükler
  • Genel – Özel İlişkili Sözcükler
  • Söz Sanatları
  • Benzetme (Teşbih)
  • Eğretileme (İstiare)
  • Ad Aktarması (Mecaz-ı Mürsel)
  • Değinmece (Kinaye)
  • Dokundurma (Tariz)
  • Mübalağa (Abartma)
  • Dolaylama
  • Güzel Adlandırma
  • Somutlama
  • Söz Öbekleri
  • Deyimler
  • Atasözleri
  • İkilemeler
  • Pekiştirmeler
  • Sözün Cümleye Kattığı Anlam

Cümlede Anlam

  • Cümlenin Yorumu
  • Cümle Vurgusu
  • Yakın Anlamlı Cümleler
  • Cümlenin İletisi
  • Cümle Analizi
  • Karşıt Anlamlı (Çelişen) Cümleler
  • Kesin Yargı
  • Cümlenin Yapısı
  • Eksiltili Cümleler
  • Cümle Tamamlama
  • Cümle Oluşturma
  • Cümlenin Anlamı
  • Anlamlarına Göre Cümleler
  • Anlatım Özelliklerine Göre Cümleler

Anlatım Biçimleri

  • Öyküleyici Anlatım
  • Betimleyici Anlatım
  • Açıklayıcı Anlatım
  • Tartışmacı Anlatı
  • Düşünceyi Geliştirme Yolları
  • Benzetme
  • Tanımlama
  • Karşılaştırma
  • Örneklendirme
  • Tanık Gösterme (Alıntı Yapma)
  • Sayısal Verilerden Yararlanma

Paragraf

  • Paragrafın İçeriği
  • Paragrafta Konu
  • Paragrafta Başlık
  • Paragrafta Ana Düşünce
  • Paragrafta Yardımcı Düşünceler
  • Paragrafta Tanıtılan Kişiyle İlgili Sorular
  • Parçaya (Metne) Dayalı Sorular
  • Paragrafın Yapısı
  • Paragrafın Bölümleri

Sözel Mantık

  • Çıkarım Soruları
  • Sıralama Soruları
  • Yer-Konum Bildiren Sorular
  • Yer-Yön Bildiren Sorular
  • Özne-Nesne İlişkili Sorular
  • Tablo Yorumlama Soruları

DGS MATEMATİK

  • Temel Kavramlar
  • Sayı Basamakları
  • Bölme-Bölünebilme
  • OBEB-OKEK
  • Rasyonel Sayılar
  • Basit Eşitsizlikler
  • Mutlak Değer
  • Üslü Sayılar
  • Köklü Sayılar
  • Çarpanlara Ayırma
  • Oran-Orantı
  • Problemler
  • Sayı Problemleri
  • Kesir Problemleri
  • İşçi-Havuz Problemleri
  • Yaş Problemleri
  • Yüzde Problemleri
  • Kar-Zarar Problemleri
  • Hız Problemleri
  • Faiz Problemleri
  • Karışım Problemleri
  • Kümeler
  • Fonksiyon
  • İşlem
  • Modüler Aritmetik
  • Permütasyon
  • Kombinasyon
  • Olasılık
  • Tablo - Grafik Yorumlama
  • Sayısal Yetenek

DGS Geometri Konuları

  • Açılar - Üçgenler
  • Geometrik Kavramlar
  • Açılar
  • Üçgenler
  • Üçgen Çeşitleri
  • Açıortay
  • Kenarortay
  • Pisagor Teoremi
  • Öklid Bağıntıları
  • Üçgende Açıortay Teoremleri
  • Üçgende Kenarortay Teoremleri
  • Üçgende Alan
  • Üçgende Benzerlik
  • Çokgenler - Dörtgenler
  • Çokgenler
  • Dörtgenler
  • Paralelkenar
  • Dikdörtgen
  • Kare
  • Yamuk
  • Deltoid
  • Çember - Daire
  • Çemberde Açı
  • Çemberde Uzunluk
  • Dairede Alan
  • Çemberde Benzerlik
  • Analitik Geometri
  • Noktanın Analitik İncelenmesi
  • Analitik Düzlem
  • Doğrunun Denklemleri
  • Katı Cisimler
  • Prizma
  • Dikdörtgenler Prizması
  • Küp
  • Silindir
  • Dönel Silindir
  • Piramit
  • Düzgün Piramit
  • Kesik Piramit
  • Küre

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