DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI - ÖSYM AİS | DGS 2022 sonuçları açıklandı!

Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılmaya başladı, '2022 DGS sonuçları açıklandı mı, sonuçlara nereden ve nasıl bakılır?' soruları gündemde yerini aldı. İşte DGS sonuç sorgulama ekranı ve DGS sonuçları...

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

DGS sonuçları açıklandı.

2022-DGS sonuçları ÖSYM tarafından 12 Ağustos 2022'de açıklanacaktı fakat bugün (11 Ağustos 2022) adayların erişimine sunuldu.

DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS tercihleri YKS yerleştirmeleri sonrası başlıyor, konuya ilişkin yapılacak resmi açıklamanın ardından detaylar haberimizde yer alacak.

DGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

DGS tercihi yapmak isteyen adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sitesinden 'www.osym.gov.tr' ve mobil uygulama üzerinden sisteme giriş yaparak tercihlerini tamamlayabilecek.

DGS KONU DAĞILIMLARI

DGS TÜRKÇE

Sözcükte Anlam

Sözcüğün Anlamı

Gerçek Anlam

Mecaz Anlam

Terim Anlam

Soyut – Somut Anlam

Nitel – Nicel Anlam

Sözcüğün Cümleye Kattığı Anlam

Sözcüklerde Anlam İlişkileri

Eş anlamlı Sözcükler

Yakın Anlamlı Sözcükler

Karşıt Anlamlı Sözcükler

Eş sesli (Sesteş) Sözcükler

Genel – Özel İlişkili Sözcükler

Söz Sanatları

Benzetme (Teşbih)

Eğretileme (İstiare)

Ad Aktarması (Mecaz-ı Mürsel)

Değinmece (Kinaye)

Dokundurma (Tariz)

Mübalağa (Abartma)

Dolaylama

Güzel Adlandırma

Somutlama

Söz Öbekleri

Deyimler

Atasözleri

İkilemeler

Pekiştirmeler

Sözün Cümleye Kattığı Anlam

Cümlede Anlam

Cümlenin Yorumu

Cümle Vurgusu

Yakın Anlamlı Cümleler

Cümlenin İletisi

Cümle Analizi

Karşıt Anlamlı (Çelişen) Cümleler

Kesin Yargı

Cümlenin Yapısı

Eksiltili Cümleler

Cümle Tamamlama

Cümle Oluşturma

Cümlenin Anlamı

Anlamlarına Göre Cümleler

Anlatım Özelliklerine Göre Cümleler

Anlatım Biçimleri

Öyküleyici Anlatım

Betimleyici Anlatım

Açıklayıcı Anlatım

Tartışmacı Anlatı

Düşünceyi Geliştirme Yolları

Benzetme

Tanımlama

Karşılaştırma

Örneklendirme

Tanık Gösterme (Alıntı Yapma)

Sayısal Verilerden Yararlanma

Paragraf

Paragrafın İçeriği

Paragrafta Konu

Paragrafta Başlık

Paragrafta Ana Düşünce

Paragrafta Yardımcı Düşünceler

Paragrafta Tanıtılan Kişiyle İlgili Sorular

Parçaya (Metne) Dayalı Sorular

Paragrafın Yapısı

Paragrafın Bölümleri

Sözel Mantık

Çıkarım Soruları

Sıralama Soruları

Yer-Konum Bildiren Sorular

Yer-Yön Bildiren Sorular

Özne-Nesne İlişkili Sorular

Tablo Yorumlama Soruları

DGS MATEMATİK

Temel Kavramlar

Sayı Basamakları

Bölme-Bölünebilme

OBEB-OKEK

Rasyonel Sayılar

Basit Eşitsizlikler

Mutlak Değer

Üslü Sayılar

Köklü Sayılar

Çarpanlara Ayırma

Oran-Orantı

Problemler

Sayı Problemleri

Kesir Problemleri

İşçi-Havuz Problemleri

Yaş Problemleri

Yüzde Problemleri

Kar-Zarar Problemleri

Hız Problemleri

Faiz Problemleri

Karışım Problemleri

Kümeler

Fonksiyon

İşlem

Modüler Aritmetik

Permütasyon

Kombinasyon

Olasılık

Tablo - Grafik Yorumlama

Sayısal Yetenek

DGS Geometri Konuları