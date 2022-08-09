Haberler Haberler Son dakika: İstanbul için yağış uyarısı!

Son dakika: İstanbul için yağış uyarısı!

İstanbul bu gece yarısından itibaren yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Çarşamba ve Perşembe günleri etkili olması beklenen yağışlara karşı tedbirli olunması gerekiyor. Peki bu hafta hava durumu nasıl olacak? Hangi illerde sağanak bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 20:49
Son dakika: İstanbul için yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbulluları uyardı.

Yağışların Çarşamba gün içerisinde etkisini artırması, yağış anında kuvvetli rüzgârla beraber yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur beklendiği ifade edildi.

Ayrıca yağışlı havanın Perşembe akşam saatlerine kadar etkili olabileceği de belirtildi.

AKOM'a göre yağışlı havayla birlikte şimşek ve yıldırım da bekleniyor.

Kısa süreli ve ani bastıran sağanaklar şeklinde etkili olması beklenen yağışların bazı bölgelerde normalin üzerinde olma ihtimali de dile getirildi.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunmasını istendi.

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