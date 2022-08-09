PMYO BAŞVURU SONUÇLARI VE SINAV TARİHİ | Polis Akademisi sınavları ne zaman yapılacak, kaç aşama olacak?

Polis Meslek Yüksek Okulu başvuru sonuçları ve sınav tarihleri, başvuru yapan binlerce aday tarafından araştırılmaya devam ediyor. 'PMYO başvuru sonuçları açıklandı mı, sınav tarihleri belli oldu mu? Polis Akademisi başvuruları ne zaman belli olacak?' sorularının cevabını merak eden vatandaşlar için sınava ve başvurulara dair detaylar haberimizde...

POLİS AKADEMİSİ'NE KAÇ BİN ÖĞRENCİ ALINACAK?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için (2.000) erkek, (500) kadın olmak üzere toplam (2.500) öğrenci alımı yapılacak. Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atama işlemleri tamamlanacak.

PMYO BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

PMYO başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe dair henüz bir açıklama yapılmadı.

5 Ağustos 2022 tarihinde sona eren başvuruların ne zaman belli olacağına dair yapılacak resmi açıklamaların akabinde, detaylar haberimizde yer alacak.

POLİS AKADEMİSİ BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

PMYO BAŞVURU SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

2022 Yılı PMYO Giriş Sınavı aday belirleme ön başvuru sonuçları Başkanlığın resmi internet sitesi üzerinden (www.pa.edu.tr) duyurulacak.

POLİS AKADEMİSİ BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

POLİS AKADEMİSİ SINAV AŞAMALARI NASIL İLERLEYECEK?

Adaylar, PMYO sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir.

Sınavlar ve değerlendirme; Fiziksel Yeterlilik Sınavı ve Mülakat Sınavı olmak üzere iki aşamada yapılır.

İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların şahsen başvuruları (evrak teslimi) ön sağlık kontrolü, fiziksel yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı yapılacaktır. Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 10'uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan hükme göre ön sağlık kontrolü, fiziksel yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı komisyonlarının kararları kesindir, itiraz edilemez.

POLİS AKADEMİSİ SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLACAK?

Adayların sınav giriş belgeleri ile hangi tarihte ve nerede şahsen başvuruda bulunacakları ve sınava katılacakları www.pa.edu.tr internet adresinde yayımanacak ve adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir.

2022 POLİS AKADEMİSİ - PMYO SINAVLARI NE ZAMAN?

Başvuruların tamamlanmasının ardından ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakatların tarihleri de açıklanacak. İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların şahsen başvuruları (evrak teslimi) ön sağlık kontrolü, fiziksel yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı yapılacak.

2022-2023 PMYO 2500 polis alımı sınav tarihleri ve başvuru sonuçlarına dair yapılacak açıklamaların akabinde sınav tarihleri haberimizde yer alacak.

POLİS AKADEMİSİ SINAV ESASLARI

FİZİKSEL YETERLİLİK SINAVI

Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından "Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziksel yeterlilik sınavına alınırlar.

Fiziksel yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar. Fiziksel yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur.

Fiziksel yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulurlar. Hakkında "Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.

UYARI: Fiziksel yeterlilik sınavında adayların tabi tutulacağı parkur ve talimatı www.pa.edu.tr adresli internet sayfasından duyurulacaktır.

UYARI: Adayların Fiziksel Yeterlilik Sınavında yanlarında spor hareketlerine uygun kıyafet veayakkabı getirmeleri faydalarına olacaktır.

MÜLAKAT SINAVI

Fiziksel yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar. Mülakat sınavında adayların psikolojik yeterliliği; duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, açıklık ve adayın polislik mesleğine istekli olması kıstaslarına göre değerlendirilir.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

1) Konu hakkında bilgi düzeyi,

2) Kendisinden istenileni kavrama,

3) Özgüveni,

4) İfade etme yeteneği,

5) Beden dilini kullanma becerisi olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter 20 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır.

Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için toplam 70 puan veya üzerinde alması gerekir.