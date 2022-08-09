ÖSYM'den milyonlarca adayı ilgilendiren flaş KPSS açıklaması! KPSS'de yeni tarih belli oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamaya göre; 2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül 2022 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde, ÖABT oturumları ise 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak.

SINAV MERKEZİ GÜNCELLEME TARİHİ

Sınava başvuru yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyenler, 11-12 Ağustos 2022 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecekler.

Sınav merkezi güncelleme işlemi, 11 Ağustos 2022 tarihi saat 14.00'te başlayacak, 12 Ağustos 2022 tarihi saat 23.59'da sona erecek.