Haberler Haberler ÖSYM'den milyonlarca adayı ilgilendiren flaş KPSS açıklaması! KPSS'de yeni tarih belli oldu

ÖSYM'den milyonlarca adayı ilgilendiren flaş KPSS açıklaması! KPSS'de yeni tarih belli oldu

ÖSYM'den, KPSS sınavına ilişkin son dakika açıklaması! Açıklamaya göre; 2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül 2022 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde, ÖABT oturumları ise 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak. Öte yandan, sınava başvuru yapan adaylardan sınav merkezini değiştirmek isteyenler için de yeni tarihler duyuruldu.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 20:52 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 20:54
ÖSYM'den milyonlarca adayı ilgilendiren flaş KPSS açıklaması! KPSS'de yeni tarih belli oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamaya göre; 2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül 2022 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde, ÖABT oturumları ise 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak.

SINAV MERKEZİ GÜNCELLEME TARİHİ

Sınava başvuru yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyenler, 11-12 Ağustos 2022 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecekler.

Sınav merkezi güncelleme işlemi, 11 Ağustos 2022 tarihi saat 14.00'te başlayacak, 12 Ağustos 2022 tarihi saat 23.59'da sona erecek.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Alacaklarını da bırakıyor, yeni takımı...
7 ay önce anne olmuştu! Bengü vücudunu saran elbisesiyle resmen şov yaptı! Son halini gören inanamadı! Kim der 43 yaşında...
G.Saray'dan stoper hamlesi! Bedava transfer...
"Stilim İngiltere Premier Lig'e yakın"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kadıköy'deki küfür rezaletine soruşturma!
Son dakika: İstanbul için yağış uyarısı!
Ankara Valiliği’nden ’sağanak’ uyarısı!
Aşure Günü mesajları 2022
MERKEZ BANKASI AĞUSTOS AYI FAİZ KARARI | Merkez Bankası Ağustos faiz kararı ne zaman açıklanacak, sabit tutulacak mı?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Boupendza'nın yeni takımı açıklandı! Boupendza'nın yeni takımı açıklandı! 21:13
İslami Dayanışma Oyunları açılış töreni! | CANLI İZLE İslami Dayanışma Oyunları açılış töreni! | CANLI İZLE 20:46
Beşiktaş idmanında Ismael'den dikkat çeken yenilik! Beşiktaş idmanında Ismael'den dikkat çeken yenilik! 19:56
Çebi'den flaş transfer itirafı! Çebi'den flaş transfer itirafı! 19:52
Berat takım arkadaşlarına veda etti! Berat takım arkadaşlarına veda etti! 19:47
G.Saray'dan stoper hamlesi! Bedava transfer... G.Saray'dan stoper hamlesi! Bedava transfer... 19:42
Daha Eski
"Stilim İngiltere Premier Lig'e yakın" "Stilim İngiltere Premier Lig'e yakın" 19:37
Fırtına'da genç yıldız ile yollar ayrılıyor! Prensip anlaşması... Fırtına'da genç yıldız ile yollar ayrılıyor! Prensip anlaşması... 19:16
G.Saray'da o isimle sözleşme uzatıldı! Resmi açıklama... G.Saray'da o isimle sözleşme uzatıldı! Resmi açıklama... 19:02
Premier Lig ekibi Kanarya'nın yıldızının peşinde! Premier Lig ekibi Kanarya'nın yıldızının peşinde! 18:46
Kazancı'dan bomba transfer sözleri! İsim isim açıkladı Kazancı'dan bomba transfer sözleri! İsim isim açıkladı 18:13
Başakşehir ayrılığı açıkladı Başakşehir ayrılığı açıkladı 17:14