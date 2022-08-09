Haberler Haberler MERKEZ BANKASI AĞUSTOS AYI FAİZ KARARI | Merkez Bankası Ağustos faiz kararı ne zaman açıklanacak, sabit tutulacak mı?

MERKEZ BANKASI AĞUSTOS AYI FAİZ KARARI | Merkez Bankası Ağustos faiz kararı ne zaman açıklanacak, sabit tutulacak mı?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararı için geri sayım devam ediyor. Milyonlarca vatandaş, "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Faizler artacak mı, düşecek mi, sabit mi tutulacak? Merkez bankası kararı ne olacak, piyasayı nasıl etkileyecek?' sorularının cevabını araştırmayı sürdürüyor. İşte Ağustos 2022 TC Merkez Bankası faiz kararına dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 16:46 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 17:00
MERKEZ BANKASI AĞUSTOS AYI FAİZ KARARI | Merkez Bankası Ağustos faiz kararı ne zaman açıklanacak, sabit tutulacak mı?

Ağustos ayı Merkez Bankası toplantısından çıkacak kararı merakla bekleyen milyonlarca vatandaş, verilecek kararın döviz kurlarını ve Borsa İstanbul'u nasıl etkileyeceğini araştırmayı sürdürüyor. Merkez Bankası'nın faiz oranını bu ay da sabit tutup tutmayacağı merak edilirken; 'Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Altın, dolar, euroda son durum ne? Merkez Bankası Ağustos ayı faiz beklentisi ne?' sorularının cevabı sorgulanmaya devam ediyor. Ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararına dair merak edilenler haberimizde...

AĞUSTOS AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Ağustos ayı faiz kararı 18 Ağustos Perşembe günü saat 14.00'te TCMB resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Faiz oranının açıklanmasının ardından detaylar haberimizde yer alacak.

TEMMUZ AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Temmuz ayı faiz kararı 21 Temmuz günü saat 14.00'te TCMB resmi internet sitesi üzerinden açıklanmıştı ve Merkez Bankası yüzde 14 olan faiz oranını sabit tutmuştu.

AĞUSTOS AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NEDİR? BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'FAİZ' ÇIKIŞI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ekonomide son durumu değerlendirdi ve faiz artırımına dair şu açıklamalarda bulundu:

"Sorunun bir tarafında vatandaşlarımızın bir kısmının tasarruflarını hala döviz cinsinden yapmaktaki ısrarı var. Diğer tarafta büyüyen ekonomimizin gerektirdiği ithal ve küresel ağların ortaya çıkardığı döviz talebi var.

Bunun için vatandaşlarımıza kur korumalı mevduat gibi, konut kredisi gibi, tasarruflarını kendi paramıza kaydıracak alternatifler sunuyoruz. Vatandaşlarımızın bir kısmı hala yatırımlarını döviz cinsinden yapmakta ısrar ediyor. Ülkemize döviz girişini hızlandıracak yeni yöntemler geliştiriyoruz.

Kimse bizden şunu beklemesin. Bu iktidar faizi artırmayacak, faizi düşürmeye devam edecek."

BİR SONRAKİ MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bir sonraki Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 22 Eylül 2022'de gerçekleştirilecek.

  • 22 Eylül 2022
  • 20 Ekim 2022
  • 24 Kasım 2022
  • 22 Aralık 2022

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberleri: Eski Barcelonalı yıldız Süper Lig'e geliyor! Valerien Ismael bizzat istedi...
Nelsson'un yeri partneriyle dolacak! Jannik Vestergaard hamlesi
Berat'ın yeri Sevilla'dan doluyor!
G.Saray'dan F.Bahçe'ye transfer çalımı gelebilir!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
ABDÜLHAMİD HAN SONDAJ GEMİSİNİN ÖZELLİKLERİ NEDİR?
DOLAR NE KADAR OLDU?
PMYO BAŞVURU SONUÇLARI VE SINAV TARİHİ
KPSS LİSANS, ÖN LİSANS, ALAN BİLGİSİ SINAVLARI VE BAŞVURULARI NE ZAMAN? | ÖSYM- KPSS yeni takvimi belli oldu!
AÖF YAZ OKULU GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal'dan büyük bomba! Dünya yıldızı için devrede Kartal'dan büyük bomba! Dünya yıldızı için devrede 16:44
Serena Williams tenise veda ediyor! İşte tarihi Serena Williams tenise veda ediyor! İşte tarihi 16:34
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de play-off sistemi değiştirildi TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de play-off sistemi değiştirildi 15:43
Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta? 15:39
Berat'ın yeri Sevilla'dan doluyor! Berat'ın yeri Sevilla'dan doluyor! 15:38
Glasgow Rangers - Union Saint Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta? Glasgow Rangers - Union Saint Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta? 15:23
Daha Eski
Sturm Graz - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? Sturm Graz - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? 15:19
PSV Eindhoven - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta? PSV Eindhoven - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta? 15:15
Dinamo Zagreb - Ludogoret maçı ne zaman, saat kaçta? Dinamo Zagreb - Ludogoret maçı ne zaman, saat kaçta? 15:11
Midtjylland - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta? Midtjylland - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta? 15:07
Viktoria Plzen - Sheriff Tiraspol maçı ne zaman, saat kaçta? Viktoria Plzen - Sheriff Tiraspol maçı ne zaman, saat kaçta? 15:00
Zalgiris Vilnius - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta? Zalgiris Vilnius - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta? 14:55