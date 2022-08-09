DOLAR NE KADAR OLDU? 9 AĞUSTOS 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?

9 AĞUSTOS 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM - Piyasalarında döviz cinsi paraların TL karşılıkları ve altın fiyatlarındaki son durum, birçok kesimce merak ediliyor ve anlık değişimler takip ediliyor...

İşte dövizde ve altında son durum ile rakamlar:

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 17,96 (Alış) - 17,97 (Satış)

EURO: 18,39 (Alış) - 18,40 (Satış)

STERLİN: 21,72 (Alış) - 21,83 (Satış)

(Gram, Çeyrek, Yarım, Tam Altın Ne Kadar?) CANLI ALTIN HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

GRAM ALTIN: 1.034,36(Alış) -1.034,56 (Satış)

ÇEYREK ALTIN: 1.693,00 (Alış) - 1.706,00 (Satış)

YARIM ALTIN: 3.375,00 (Alış) - 3.412,00 (Satış)

TAM ALTIN: 6.750,00 (Alış) - 6.802,00 (Satış)

CUMHURİYET ALTINI: 6.895,00 (Alış) - 6.999,00 (Satış)

Dolar, Euro, Sterlin, Gram Altın, Çeyrek Altın ve diğer tüm veriler 12.30 itibariyle alınmıştır.