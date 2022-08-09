Haberler Haberler AÖF YAZ OKULU GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | Anadolu Üniversitesi Yaz Okulu sınavları ne zaman, saat kaçta?

AÖF YAZ OKULU GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | Anadolu Üniversitesi Yaz Okulu sınavları ne zaman, saat kaçta?

Anadolu Üniversitesi Yaz Okulu sınav giriş yerlerinin belli olmasının ardından, sınava girecek binlerce öğrenci Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) giriş ekranından sınav giriş belgesini nasıl alabileceğini sorgulamaya başladı. AÖF Yaz Okulu sınavlarının ne zaman yapılacağı ve oturum saatleri ise merak edilenler arasında yerini aldı. İşte AÖF Yaz Okulu sınav tarihleri ve giriş belgesi sorgulama ekranı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 12:00 Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 12:30
AÖF YAZ OKULU GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | Anadolu Üniversitesi Yaz Okulu sınavları ne zaman, saat kaçta?

AÖF yaz okulu sınavına sayılı günler kala, sınava girecek adaylar sınav saatini ve sınav belgesini nasıl alabileceğini sorgulamaya başladı. Peki, AÖF sınav belgesi nasıl alınır, AÖF yaz okulu sınavı saat kaçta başlayacak? İşte Anadolu Üniversitesi Yaz Okulu sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavı 13 Ağustos Cumartesi günü yapılacak.

AÖF SINAV GİRİŞ YERİNİ VE SINAV SAATİNİ ÖĞRENMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

AÖF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU, GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI!

2021-2022 Öğretim Yılı AÖF yaz okulu sınavının yüz yüze gerçekleştirilmesi sebebiyle, AÖF yaz okulu sınav giriş belgeleri yayınlandı.

AÖF SINAV GİRİŞ YERİNİ VE SINAV SAATİNİ ÖĞRENMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

AÖF YAZ OKULU SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK? AÖF YAZ OKULU SINAVI KAÇ SORU VE KAÇ DAKİKA OLACAK?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu başarı değerlendirmesi, tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür.

Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecek. Geçme notu 35 olarak kabul edilecek. 4 yanlış bir doğruyu götürecek.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberleri: Eski Barcelonalı yıldız Süper Lig'e geliyor! Valerien Ismael bizzat istedi...
Fenerbahçe çalkalanıyor! Osayi Samuel transfer oluyor
Avcı Jesus'un eski öğrencisini istiyor
Torreira Süper Lig'i salladı! Zirvenin tek sahibi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
PMYO BAŞVURU SONUÇLARI VE SINAV TARİHİ
KPSS LİSANS, ÖN LİSANS, ALAN BİLGİSİ SINAVLARI VE BAŞVURULARI NE ZAMAN? | ÖSYM- KPSS yeni takvimi belli oldu!
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avcı Jesus'un eski öğrencisini istiyor Avcı Jesus'un eski öğrencisini istiyor 12:17
Hatayspor Berke Önde’yi kadrosuna kattı Hatayspor Berke Önde’yi kadrosuna kattı 11:46
Uğurcan Çakır kalesinde güven veriyor Uğurcan Çakır kalesinde güven veriyor 11:43
Torreira Süper Lig'i salladı! Zirvenin tek sahibi Torreira Süper Lig'i salladı! Zirvenin tek sahibi 11:40
G.Saray'dan F.Bahçe açıklaması! "Adalet..." G.Saray'dan F.Bahçe açıklaması! "Adalet..." 10:58
G.Saraylı yöneticiden Alexis Sanchez açıklaması! G.Saraylı yöneticiden Alexis Sanchez açıklaması! 10:40
Daha Eski
Şampiyonluk oranları güncellendi! Herkes bunu konuşuyor Şampiyonluk oranları güncellendi! Herkes bunu konuşuyor 10:38
Fredrik Midtsjö'dan şampiyonluk açıklaması! Fredrik Midtsjö'dan şampiyonluk açıklaması! 10:19
Beşiktaş transferde rotasını Belçika'ya çevirdi! 2 rakip... Beşiktaş transferde rotasını Belçika'ya çevirdi! 2 rakip... 10:00
Beşiktaş'ta N'Koudou kararı! Ayrılık... Beşiktaş'ta N'Koudou kararı! Ayrılık... 09:26
Meltem Topaloğlu Beşiktaş’ta Meltem Topaloğlu Beşiktaş’ta 09:04
Şoke eden kararı Timur duyurdu! Nelsson... Şoke eden kararı Timur duyurdu! Nelsson... 08:56