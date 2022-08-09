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Ankara Valiliği’nden ’sağanak’ uyarısı!

Ankara Valiliği'nden sağanak uyarısı! Ankara Valiliği'nden yapılan uyarıda "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 20:23
Ankara Valiliği’nden ’sağanak’ uyarısı!
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, yarın Ankara çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği aktarılarak, "10 Ağustos Çarşamba günü öğle saatlerinden sonra görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri kaydedildi.
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