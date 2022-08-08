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LGS 2. TERCİH NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI - LGS 2. nakil tercih sonuçları açıklandı

LGS'ye giren adayların merakla beklediği LGS 2. nakil tercih sonuçları MEB tarafından açıklandı. LGS 2. nakil tercih sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, LGS 2. tercih nakil sonuçları açıklandı mı? LGS 2. tercih nakil sonuçları nereden görüntülenir? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 09:30 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 10:00
LGS 2. TERCİH NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI - LGS 2. nakil tercih sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, binlerce adayın merakla beklediği LGS 2. nakil sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar LGS 2. nakil sonuçları sorgulama ekranı ve detayları merak ediyor. İşte Bakan Mahmut Özer'in açıklaması ve sorgulama ekranı detayları...

LGS 2. TERCİH NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

LGS 2. nakil tercih sonuçları meb.gov.tr adresi üzerinden açıklandı. Adaylar LGS 2. nakil tercih sonuçlarını TC kimlik numarası ve Doğum tarihlerini gün ay yazdıktan sonra sorgulayabilecek.

LGS 2. TERCİH NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ADAYLARIN YÜZDE 97.6'SI YERLEŞTİ!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının açıklandığını, tercih yapan öğrencilerin yüzde 97.6'sının istedikleri bir liseye yerleştirildiğini bildirdi. Bakan Özer, yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada 25 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 95'inin istedikleri okula yerleştiğini, bu oranın yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yüzde 97'ye yükseldiğini hatırlattı. İkinci nakil tercihlerinin de 1-5 Ağustos'ta alındığını ifade eden Özer, "LGS kapsamında, yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarını açıkladık. Sonuçlara göre, öğrencilerimizin yüzde 97.6'sı istedikleri okula yerleşti. Bu sürecin öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

HERHANGİ BİR OKULA YERLEŞEMEYEN ADAYLAR NE YAPACAK?

Böylece merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme sürecinin tamamlandığını bildiren Bakan Özer, iki nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen öğrencilerin, yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirileceğini söyledi. Bakan Özer, bu öğrencilerin başvurularının komisyonlarca 9-17 Ağustos'ta alınacağını ve 19 Ağustos'ta yerleştirme sürecinin tamamlanacağını kaydederek, "Bir kez daha hatırlatmak isterim ki; öğrenci ve velilerimiz bu konuda müsterih olsunlar. 19 Ağustos tarihi itibarıyla tüm öğrencilerimiz liselere yerleşmiş olacaklar" diye konuştu.

LGS 2. TERCİH NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

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