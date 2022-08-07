Haberler Haberler Electronic Arts tek oyunculu oyunlarında mikro ödemeleri kaldırıyor!

Electronic Arts tek oyunculu oyunlarında mikro ödemeleri kaldırıyor!

Electronic Arts'tan tek oyunculu oyunlardaki mikro ödemeler konusunda flaş bir karar geldi! EA, tek oyunculu ve hikaye tabanlı oyunlarında mikro ödeme kullanmayacaklarını açıkladı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 21:43
Electronic Arts tek oyunculu oyunlarında mikro ödemeleri kaldırıyor!

Yakın tarihli mali yıl raporu açıklanan Electronic Arts (EA), tek oyunculu ve hikaye tabanlı oyunlarla ilgili yeni bir karar aldıklarını açıkladı.

EA CEO'su Andrew Wilson, şirket için büyük öneme sahip olduğunu açıkladığı tek oyunculu hikaye tabanlı oyunlar için mikro ödemeleri kaldıracaklarını duyurdu.

ARTIK MİKRO ÖDEME KULLANILMAYACAK!

EA için asıl öneme sahip olan çevrimiçi (online) oyunların yanı sıra, tek kişilik oyunları hazırlamanın büyük önem taşıdığını belirten Wilson, tek oyunculu oyunlara artık mikro ödeme konulmayacağının altını çizdi. Wilson ayrıca, bu yöntemle Star Wars: Jedi Fallen Order ile yakaladıkları başarıyı yakın zamanda çıkarmayı planladıkları Dragon Age: Dreadwolf ve Mass Effect 5'te de yakalamayı umduklarını söyledi.

GELİRİN % 81'İ ÇEVRİMİÇİ OYUNLARDAN

EA, son çeyrekte oyunlardan toplamda 1.7 milyar dolar kazanırken bunun yüzde 81'i çevrimiçi oyunlardan yüzde 19'u ise tek oyunculu oyunlardan geldi.

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