Haberler Haberler Antalya'da deprem mi oldu? - SON DAKİKA: Antalya Kaş açıklarında deprem!

Antalya'da deprem mi oldu? - SON DAKİKA: Antalya Kaş açıklarında deprem!

Antalya'nın Kaş ilçesi'nde saat 11.02'de yaşanan 4,1 büyüklüğünde deprem paniğe yol açtı ve Antalyalılar 'Antalya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde deprem oldu?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte son dakika deprem haberine dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 11:36 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 11:50
Antalya'da deprem mi oldu? - SON DAKİKA: Antalya Kaş açıklarında deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Kaş ilçesinde deprem meydana geldi ve bölge halkı konuya dair son dakika gelişmelerini araştırmaya başladı. Peki, Antalya'da kaç şiddetinde deprem oldu? İşte Antalya son dakika depremine dair merak edilenler...

AFAD'DAN DEPREM AÇIKLAMASI!

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında saat 11.02'de, 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.02'de merkez üssü Akdeniz'in Antalya açıkları olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 31,89 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Antalya'nın Kaş ilçesine 3,85 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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