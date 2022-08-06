Haberler Haberler KPSS NE ZAMAN? | KPSS için yeni tarih belli oldu mu, tekrar başvuru ücreti yatırılacak mı? - ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2022

KPSS NE ZAMAN? | KPSS için yeni tarih belli oldu mu, tekrar başvuru ücreti yatırılacak mı? - ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2022

KPSS lisans oturumlarının iptal edilmesi ve alan sınavlarının ertelenmesinin ardından gözler ÖSYM takvimine çevrildi ve milyonlarca aday, yeniden düzenlenecek KPSS'nin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, KPSS için yeni tarih belli oldu mu? KPSS'ye girecek adaylar bavşuru ücreti yatıracak mı? İşte 2022 ÖSYM takvimi ve KPSS'ye dair son gelişmeler....

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 14:05 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 14:11
KPSS NE ZAMAN? | KPSS için yeni tarih belli oldu mu, tekrar başvuru ücreti yatırılacak mı? - ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2022

KPSS 2022 lisans oturumunun tekrar yapılacağı tarih araştırılmaya devam ediyor ve ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamaları adaylar tarafndan an be an takip ediliyor. Peki, KPSS tarihleri belli oldu mu, ÖSYM tekrarlanacak KPSS lisans oturumunun ne zaman yapılacağını açıkladı mı? İşte 2022 ÖSYM takviminde son dakika detayları...

KPSS NE ZAMAN, YENİDEN YAPILACAK KPSS'NİN TARİHİ BELLİ OLDU MU?

31 Tmeuz tarihinde yapılan KPSS sınavının iptal edildiği ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM, KPSS sınav takvimini 17 Eylül Cumartesi günü yayımlayacak.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, şu ifadeleri kullandı; "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı hemen harekete geçerek inceleme başlatmıştır. Yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından hem 31 Temmuz 2022'de yapılan KPSS oturumları iptal edilmiş hem de 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos 2022 tarihinde yapılması planlanan oturumlar ertelenmiştir. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır. Yeni KPSS sınav takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır."

KPSS BAŞVURUSU İÇİN TEKRAR ÜCRET ALINACAK MI?

Yeni KPSS takviminin 17 Eylül 2022'de başlayacağı belirtilirken; sınavı iptal edilen KPSS adaylarından girecekleri yeni sınavlar için herhangi bir ücret talep edilmeyeceği ifade edildi.

KPSS SINAV YERİ DEĞİŞİKLİĞİ YAPILACAK MI, NASIL YAPILIR?

Yapılan duyuruda, adayların sınav merkezi değişikliği taleplerini AİS üzerinden gerçekleştirebileceği bildirildi.

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