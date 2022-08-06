Haberler Haberler Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Ata Temel heyecanıyla herkesi şaşırttı!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Ata Temel heyecanıyla herkesi şaşırttı!

atv ekranlarında yayınlanan kült yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı heyecanlı ve harektli tavırlarıyla herkesi şaşıttı. Kim Milyoner Olmak İster'de 100 bin lira kazanan Ata Temel, "16 Nisan 2022'de, Güney Kore'de kapalı spor salonunda, hangisi insan eliyle fırlatıldıktan sonra havada yaklaşık 77 metre yol alarak Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir?" sorusunda yarışmadan çekildi. İşte o anlar ve detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 16:37 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 16:37
Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Ata Temel heyecanıyla herkesi şaşırttı!

atv ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümü yarışmacıları ekranlara kilitledi. Yarışmada 100 bin lira kazanan Ata Temel isimli yarışmacı heyecanıyla geceye damga vurdu. İşte o anlar...

GUINNESS DÜNYA REKORLARI SORUSU GÜNDEM OLDU!

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyone'e katılan Ata Temel isimli yarışmacı geceye damga vurdu. Ata Temel, "16 Nisan 2022'de, Güney Kore'de kapalı spor salonunda, hangisi insan eliyle fırlatıldıktan sonra havada yaklaşık 77 metre yol alarak Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir?" sorusunda çekildi ve 100 bin lira ödül kazandı. Ata Temel'in yayındaki heyecanlı halleri gündem oldu.

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