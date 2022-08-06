Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Ata Temel heyecanıyla herkesi şaşırttı!

atv ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümü yarışmacıları ekranlara kilitledi. Yarışmada 100 bin lira kazanan Ata Temel isimli yarışmacı heyecanıyla geceye damga vurdu. İşte o anlar...

GUINNESS DÜNYA REKORLARI SORUSU GÜNDEM OLDU!

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyone'e katılan Ata Temel isimli yarışmacı geceye damga vurdu. Ata Temel, "16 Nisan 2022'de, Güney Kore'de kapalı spor salonunda, hangisi insan eliyle fırlatıldıktan sonra havada yaklaşık 77 metre yol alarak Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir?" sorusunda çekildi ve 100 bin lira ödül kazandı. Ata Temel'in yayındaki heyecanlı halleri gündem oldu.