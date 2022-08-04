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KPSS İPTAL EDİLDİ | ÖSYM'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Son dakika haberi... ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 13:00 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 13:10
KPSS İPTAL EDİLDİ | ÖSYM'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

KPSS 2022 İPTAL EDİLDİ - ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumlarının iptal edildiğini duyurdu.

KPSS TAKVİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ersoy sözlerinin devamında, "İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır. Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir. Ortaya çıkan eksiklik ve aksaklıkları açık yüreklilikle kamuoyuyla paylaşıp, tedbirleri alarak ÖSYM'nin milletin kalbindeki yerini güçlendirmekte kararlıyız. Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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