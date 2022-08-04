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ALES NE ZAMAN? ALES ertelenecek mi? 2022 ALES sınav yerleri giriş belgesi açıklandı mı?

ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen ALES Sınavı ile ilglili detaylar merak ediliyor. KPSS'nin iptal edilmesinin ardından ALES'e girecek adaylar, ALES'in ertelenme durumunu sorguluyor. Peki, ALES ertelenecek mi? ALES ne zaman? 2022 ALES sınav yerleri giriş belgesi açıklandı mı?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 17:30 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 17:30
ALES NE ZAMAN? ALES ertelenecek mi? 2022 ALES sınav yerleri giriş belgesi açıklandı mı?

2022 ALES başvuruları 4 Temmuz tarihinde sona ermişti. KPSS sınavının iptal edilmesinin ardından ALES'e hazırlanan adaylar arama motorlarında ALES sınavı ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Özellikle ALES'in iptel edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Peki, ALES ne zaman? ALES ertelenecek mi? 2022 ALES sınav yerleri giriş belgesi açıklandı mı?

ALES NE ZAMAN?

2022 ALES 21 Ağustos'ta gerçekleşecek. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre 9 Eylül'de öğrenebilecekler.

ALES İPTAL EDİLDİ Mİ?

KPSS'nin iptal edilmesinin ardınadn 4 Ağustos'a kadar başvurularını tamamlayan adaylar arama motorlarında ALES sınavının iptal edilip edilmeyeceğini merak ediyor. ALES/2 oturumunun iptali ve ya ertelenmesine yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı.

ALES SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

ALES sınav giriş yerleri belgesi de adaylar tarafından sık sık araştırılıyor. ÖSYM henüz ALES sınav giriş belgesini açıklanmadı. Konuya ilişkin gelişmeler geldikçe haberimizde yer alacak.

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