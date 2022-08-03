KPSS İPTAL EDİLECEK Mİ? | KPSS iptal edilirse ne olur, sınav tekrarlanır mı? - KPSS LİSANS 2022 SINAVINDA SON DURUM

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün cumhurbaşkanlığı imzası ile görevden alınması ve Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu tarafından devam eden incelemelerin akabinde, KPSS Lisans oturumuna dair son durum gündemde yerini aldı. Yaşanan son gelişmelerin akabinde, milyonlarca katılımcı, KPSS'nin iptal edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı. İşte KPSS 2022 incelemelerinde son durum...

KPSS 2022 LİSANS OTURUMU İPTAL EDİLECEK Mİ?

DDK müfettişleri ÖSYM Başkanlığı bünyesinde incelemeler devam ediyor. SABAH'a konuşan DDk Başkanı Yunus Arıncı, lisans soruları hakkında ilk değerlendirmesini şu sözlerle ifade etti:

"İncelemeyi hemen başlattık. Daha önce de beyan ettiğim gibi problemli bir durum var görünüyor. İncelemenin ne kadar süreceği konusunda net bir şey söylememiz şimdilik mümkün değil.

Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz ancak çok kapsamlı bir inceleme yapacağız. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına incelemeyi en kısa zamanda tamamlayacağız ve sonucu hızlı bir şekilde Cumhurbaşkanımıza sunacağız."

KPSS İPTAL EDİLECEK Mİ, KPSS TEKRAR MI YAPILACAK?

KPSS lisans sınavı iptal yetkisi Devlet Denetleme Kurulu'nda olmadığından, bu karar DDK tarafından verilmiyor.

Kararı veren kurul olmayacak ancak yapılan incelemeler sonucunda kopya olduğu düşünülen soruların sayısı fazla çıkarsa KPSS'nin iptali mümkün olacak.

DDK çalışmalarına ek olarak, ÖSYM ve YÖK çalışmaları da konuyla ilgili süreci devam ettiyor. Kararın kurulun incelemesi bitmeden verilmesi de ihtimallerden biri fakat sınavın iptal edilmesi durumunda yeni hazırlıkların tamamlanmasının ardından lisans oturumlarının tekrarı söz konusu olabilir.

Konuya dair çalışmaların tamamlanmasının ardından ve resmi açıklamaların yapılmasıyla birlikte, KPSS'de son durum haberimizde yer alacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'KPSS' AÇIKLAMASI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konuya dair hassasiyetlerini dile getirdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz."