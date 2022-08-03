Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 3 Ağustos barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 3 Ağustos barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul'da 2021 Nisan ayında zirve yapan baraj doluluk oranları sonrasında yüzde 40'lı seviyelere düşmüştü. Ardından gelen yağışlar ile birlikte barajlardaki su seviyesi yükselmeye başlamış ve doluluk oranları yeniden artmıştı. 2022 yılıyla birlikte yükselen baraj doluluk oranlarının son hali ise merak ediliyor. Peki, 3 Ağustos Çarşamba 2022 itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları ne kadar oldu? İşte baraj doluluk oranlarında son durum...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2022 Çarşamba 09:18 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2022 Çarşamba 09:30
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 3 Ağustos barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

Kış aylarının önceki yıllara oranlara kar yağışı şiddetini artırması sonrasında yağmurlu günler de İstanbul'u etkisi altına almış ve bu durum baraj doluluk oranlarına olumlu anlamda yansımıştı. Bahar aylarına girilmesiyle birlikte güneşin yüzünü göstermeye başlaması yeniden seviyeleri aşağı çekse de son veriler vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. Son olarak 2 Ağustos Salı İSKİ verilerine göre; İstanbul'un barajlarında ölçülen doluluk oranı az da olsa düştü ve 65.63 oldu.

💦4 BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 60'IN ÜZERİNDE💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 4'inde doluluk oranı yüzde 60'ın üzerinde... Alibey Barajı yüzde 44.85 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı ise yüzde 55.78 doluluk oranına sahip.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de aranan golcü için yeni formül! Yılın takasıyla geliyor...
Guetemalalı orkestra şefinden genç öğrencisine taciz! İtiraf gibi mesajlar ortaya çıktı
F.Bahçe'nin gözdesine iki talip daha!
Galatasaray'da Torreira heyecanı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Temmuz ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU: ÜNİVERSİTE TABAN TAVAN PUANLARI - YKS 2022 TERCİHLERİ
YERLEŞTİRME PUANI NEDİR, EK PUANLI YERLEŞTİRME NE DEMEK?
📝ÜNİVERSİTE TERCİHİ NASIL YAPILIR? YKS 2022 TERCİH TARİHLERİ | 2022 ÖSYM YKS TERCİH KILAVUZU
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Konyaspor'un kamp kadrosu açıklandı Konyaspor'un kamp kadrosu açıklandı 09:16
Fırtına'dan Grillitsch bombası! Harekete geçildi Fırtına'dan Grillitsch bombası! Harekete geçildi 09:12
Cimbom'da sakatlık şoku! Derbide oynayacak mı? Cimbom'da sakatlık şoku! Derbide oynayacak mı? 08:40
F.Bahçe'nin gözdesine iki talip daha! F.Bahçe'nin gözdesine iki talip daha! 08:16
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:43
Galatasaraylı Morutan transfer oluyor! Yeni takımı... Galatasaraylı Morutan transfer oluyor! Yeni takımı... 00:42
Daha Eski
Kazancı'dan Emirhan ve Kerem sözleri! Kazancı'dan Emirhan ve Kerem sözleri! 00:41
Aslan'a İtalyan stoper! Aslan'a İtalyan stoper! 00:35
Süper Lig'de maçlar 19 statta yapılacak Süper Lig'de maçlar 19 statta yapılacak 00:35
Ağaoğlu'dan kuruluş yıl dönümü mesajı Ağaoğlu'dan kuruluş yıl dönümü mesajı 00:34
TFF duyurdu! Trabzonspor maçı öncesi... TFF duyurdu! Trabzonspor maçı öncesi... 00:34
Liverpool Diogo Jota'nın sözleşmesini yeniledi Liverpool Diogo Jota'nın sözleşmesini yeniledi 00:33