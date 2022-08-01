Haberler Haberler ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPACAKLAR DİKKAT: YKS tercihleri için son gün yaklaşıyor! Üniversite tercihleri ne zaman bitecek?

ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPACAKLAR DİKKAT: YKS tercihleri için son gün yaklaşıyor! Üniversite tercihleri ne zaman bitecek?

YKS 2022 sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercihi yapmak isteyen binlerce genç, tercih yapmak için son tarihin ne zaman olduğunu araştırmaya devam ediyor. İşte 2022 YKS tercih işlemlerine dair merak edilenler ve YKS tercihi yapacak üniversite öğrencisi adaylar için son tercih tarihinin detayları!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2022 Pazartesi 11:14 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2022 Pazartesi 11:30
ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPACAKLAR DİKKAT: YKS tercihleri için son gün yaklaşıyor! Üniversite tercihleri ne zaman bitecek?

YKS tercihlerinin sona ermesi için geri sayım başladı, üniversite tercihi yapacak milyonlarca aday, üniversite tercihlerinin ne zaman biteceğini sorgulamaya koyuldu. Peki, YKS 2022 tercihleri için son tarih nedir, üniversite tercihi nasıl yapılır, en son ne zaman yapılabilir? İşte YKS 2022 tercihlerine dair merak edilenler...

YKS 2022 TERCİHLERİ İÇİN SON TARİH NE ZAMAN, TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

2022 YKS tercihleri 27 Temmuz'da başladı. Tercih dönemi için son tarih ise 5 Ağustos olarak belirlendi.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden yapabiliyor. Aday öğrencilerin 24 tercih hakkı bulunuyor.

YKS 2022 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

5 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanacak üniversite tercih işlemlerinin ardından sonuçlar belli olacak. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih, yapılacak resmi açıklamanın ardından haberimizde yer alacak.

ÜNİVERSİTE TERCİH EKRANI - ÖSYM AİS GİRİŞ

YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI - ÖSYM SONUÇ EKRANI

2022 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VEKONTENJANLARI KILAVUZU

ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  • Üniversite tercihleri hakkında her detaya hakim olmak.
  • Üniversite ve bölüm listesi hazırlamak.
  • Üniversite tercih fuarlarına gitmek.
  • Lise rehberlik öğretmenlerinden destek almak.
  • Üniversiteleri gezmek.
  • Bölümlerin avantajlarına ve dezavantajlarına göz atmak.
  • Şehir değiştirmeyi düşünenler için gidilecek şehir ile ilgili bilgi edinmek.

Üniversite tercihini yaparken adayların sıralama ve puanının yetmeyeceği üniversiteleri listeye eklememesi önemlidir. Adayın tercih yelpazesini geniş tutması üniversiteye giriş şansını arttırmaktadır.

DİĞER
Organ nakli mi bekliyordu? İlhan İrem'in doktoru gerçeği açıkladı!
Tuvana Türkay ile İzzet Antebi denizin ortasında romantizmin doruklarında! Aşka geldiler Cennet Koyu'nda kameralara fena yakalandılar
Seferovic performansıyla pişman etti!
Ve anlaşma tamam! İşte Altay'ın yedeği
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Seferovic performansıyla pişman etti! Seferovic performansıyla pişman etti! 10:47
O yönetici itiraf etti! "F.Bahçe cehenneminden kurtardırlar" O yönetici itiraf etti! "F.Bahçe cehenneminden kurtardırlar" 10:41
Devler Ligi'nde 3. eleme turu maçları başlıyor! Devler Ligi'nde 3. eleme turu maçları başlıyor! 10:24
Türkiye - Almanya maçı saat kaçta? Türkiye - Almanya maçı saat kaçta? 10:19
Tuğba Şenoğlu'nun yeni takımı resmen açıklandı! Tuğba Şenoğlu'nun yeni takımı resmen açıklandı! 10:10
Watford - Sheffield United maçı saat kaçta? Watford - Sheffield United maçı saat kaçta? 09:59
Daha Eski
Ve anlaşma tamam! İşte Altay'ın yedeği Ve anlaşma tamam! İşte Altay'ın yedeği 09:48
Murillo'dan taraftarı heyecanlandıran hareket! Murillo'dan taraftarı heyecanlandıran hareket! 09:36
Emirhan Beşiktaş için bunu da yapmış! O madde... Emirhan Beşiktaş için bunu da yapmış! O madde... 09:36
Magdeburg - Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta? Magdeburg - Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta? 09:19
Cottbus - Werder Bremen maçı saat kaçta? Cottbus - Werder Bremen maçı saat kaçta? 09:11
Flaş transfer iddiası! Ramiz Zerrouki... Flaş transfer iddiası! Ramiz Zerrouki... 09:09