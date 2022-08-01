ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPACAKLAR DİKKAT: YKS tercihleri için son gün yaklaşıyor! Üniversite tercihleri ne zaman bitecek?

YKS tercihlerinin sona ermesi için geri sayım başladı, üniversite tercihi yapacak milyonlarca aday, üniversite tercihlerinin ne zaman biteceğini sorgulamaya koyuldu. Peki, YKS 2022 tercihleri için son tarih nedir, üniversite tercihi nasıl yapılır, en son ne zaman yapılabilir? İşte YKS 2022 tercihlerine dair merak edilenler...

YKS 2022 TERCİHLERİ İÇİN SON TARİH NE ZAMAN, TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

2022 YKS tercihleri 27 Temmuz'da başladı. Tercih dönemi için son tarih ise 5 Ağustos olarak belirlendi.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden yapabiliyor. Aday öğrencilerin 24 tercih hakkı bulunuyor.

YKS 2022 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

5 Ağustos 2022 tarihinde tamamlanacak üniversite tercih işlemlerinin ardından sonuçlar belli olacak. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih, yapılacak resmi açıklamanın ardından haberimizde yer alacak.

ÜNİVERSİTE TERCİH EKRANI - ÖSYM AİS GİRİŞ

YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI - ÖSYM SONUÇ EKRANI

2022 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VEKONTENJANLARI KILAVUZU

ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Üniversite tercihleri hakkında her detaya hakim olmak.

Üniversite ve bölüm listesi hazırlamak.

Üniversite tercih fuarlarına gitmek.

Lise rehberlik öğretmenlerinden destek almak.

Üniversiteleri gezmek.

Bölümlerin avantajlarına ve dezavantajlarına göz atmak.

Şehir değiştirmeyi düşünenler için gidilecek şehir ile ilgili bilgi edinmek.

Üniversite tercihini yaparken adayların sıralama ve puanının yetmeyeceği üniversiteleri listeye eklememesi önemlidir. Adayın tercih yelpazesini geniş tutması üniversiteye giriş şansını arttırmaktadır.