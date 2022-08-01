Haberler Haberler Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz!

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan konut müjdesi! Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız." dedi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2022 Pazartesi 23:11
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz!

Başkan Erdoğan, projeyi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından duyurdu.

Vatandaşları enflasyona ezdirmeme sözünü, diğer alanlarla birlikte konut sektöründe de yerine getirecek yeni projeler geliştirdiklerini belirten Erdoğan, geride kalan 20 yılda ülkede en büyük değişimleri gerçekleştirdikleri alanlardan birinin de şehircilik olduğuna işaret etti.

TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 170 bin vatandaşı, çevre düzenlemeleri ve sosyal donatılarıyla ev sahibi yaparak ekonomik, sağlıklı, güvenli konut üretiminde dünyada eşi benzeri olmayan bir başarı ortaya koyduklarını dile getiren Erdoğan, bundan yaklaşık 1,5 yıl önce de 100 bin sosyal konut inşası için çıktıkları çağrıya 10 katından fazla talep aldıklarını belirtti.

Ülkenin 81 şehrinde hız kesmeden toplu konut projelerini sürdürdüklerini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Pek çok ilimizde şehir içinde kalan sanayi alanlarını dışarıya taşıyor, bu konudaki talepleri de süratle yerine getiriyoruz. Şimdi de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği bu projeyle ilgili hazırlıklar bitmek üzeredir.

"İLK DEFA EVLENEN GENÇLERİMİZ DE BU PROJEDE KOTA SAHİBİ OLACAKTIR"

Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız. Sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak bu konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacaktır. Amacımız, salgın döneminde daralan konut arzını hızla artırarak hem inşaat sektörünü canlandırmak hem de insanımızın erişebilir şartlarda ev sahibi olmasını temin etmektir. Bu adım, son dönemde ciddi şikayet konusu olan kiraların da düşmesine yol açacaktır. Her zaman olduğu gibi bu projede de şehit yakınları ve gazilerimiz ile emeklilerimize özel bir kontenjan ayıracağız. Ayrıca, ilk defa evlenen gençlerimiz de bu projede kota sahibi olacaktır."

Gelecek ay bir tanıtım toplantısıyla tüm detaylarını duyuracakları bu konut kampanyasının şimdiden ülkeye hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, projenin yürütücüsü olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ'yi tebrik etti.

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