Haberler Haberler KPSS SAAT KAÇTA, SINAVA SON GİRİŞ SAATİ NE ZAMAN? | 2022 KPSS kaç soru, kaç dakika, kaç oturum?

KPSS SAAT KAÇTA, SINAVA SON GİRİŞ SAATİ NE ZAMAN? | 2022 KPSS kaç soru, kaç dakika, kaç oturum?

KPSS 2022 (Kamu Personeli Seçme Sınavı) için beklenen gün geldi ve sınava girecek adaylar, sınav merkezine son giriş saati ve KPSS başlangıç saatini araştırmaya başladı. Peki, KPSS ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? KPSS 2022 kaç soru, kaç dakika? İşte KPSS 2022'ye dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 12:31 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 12:31
KPSS SAAT KAÇTA, SINAVA SON GİRİŞ SAATİ NE ZAMAN? | 2022 KPSS kaç soru, kaç dakika, kaç oturum?

KPSS 2022 | KPSS'ye girecek milyonlarca aday, KPSS'nin saat kaçta başlayacağını ve sınava giriş saatini araştırmaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen KPSS 2022'nin başlangıç saati, soru sayısı ve sınav süresine dair detaylar haberimizde...

📄KPSS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI? Devamını Oku BUNU DA OKU
KPSS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Devamını Oku BUNU DA OKU
KPSS'DE KALEM VE SİLGİ VERİLECEK Mİ, SINAVA GİRERKEN NELER ALINMALI? Devamını Oku BUNU DA OKU

KPSS 2022 NE ZAMAN?

KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak ve ilk oturum 31 Temmuz'da düzenlenecek. Genel yetenek ve genel kültür oturumu saat 10.15'te başlayacak.

Sınavda 120 soruya karşılık adaylara 130 dakika süre tanınacak.

KPSS'YE GİRMEDEN ÖNCE OKUNACAK SINAV DUASI Devamını Oku BUNU DA OKU

Eğitim bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. Adaylara 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek.

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonraki oturumlarında ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

KPSS'YE GİRECEKLER DİKKAT: BU SORULARI ÇÖZMEDEN KPSS'YE GİRMEYİN! Devamını Oku BUNU DA OKU

KPSS 2022 KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

İLK OTURUM (Genel Yetenek ve Genel Kültür):

  • KPSS Genel Yetenek Testi: 30 Türkçe, 30 Matematik
  • KPSS Genel Kültür Testi: 25 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık ve 6 güncel bilgiler olmak üzere 60 soru

Tek oturumda gerçekleşen sınavda adaylara toplam 120 soru sorulacak ve 130 dakika verilecek.

DİĞER
Son dakika: Fırtına'dan bomba transfer hamlesi! Chelsea'nin yıldızı Trabzonspor'a doğru...
Cansu Dere cesaretini konuşturdu! Zebra desenli mayosunu giydi o kare ortalığı yıktı geçti: "Tam bir Eyşan pozu"
İtalyanlar Cabral transferini duyurdu!
Yerel basını Süper Kupa'yı böyle gördü
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR? | KPSS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?
📄KPSS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?
KPSS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
A Milli Erkek Voleybol Takımı finalde kaybetti! A Milli Erkek Voleybol Takımı finalde kaybetti! 12:16
Manchester United - Vallecano maçı saat kaçta? Manchester United - Vallecano maçı saat kaçta? 12:15
F.Bahçe'ye yıldız forvetten kötü haber! F.Bahçe'ye yıldız forvetten kötü haber! 12:04
Yerel basını Süper Kupa'yı böyle gördü Yerel basını Süper Kupa'yı böyle gördü 12:04
Galatasaray - Fiorentina maçı saat kaçta? Galatasaray - Fiorentina maçı saat kaçta? 12:02
Leeds United - Cagliari maçı saat kaçta? Leeds United - Cagliari maçı saat kaçta? 11:53
Daha Eski
Cimbom'a forvet önerisi! Cimbom'a forvet önerisi! 11:39
Leicester City - Sevilla maçı saat kaçta? Leicester City - Sevilla maçı saat kaçta? 10:57
Kanarya'ya stoper transferinde İtalyan rakip! Kanarya'ya stoper transferinde İtalyan rakip! 10:57
Fulham - Villarreal maçı saat kaçta? Fulham - Villarreal maçı saat kaçta? 10:41
Galatasaray - Fiorentina maçı saat kaçta? Galatasaray - Fiorentina maçı saat kaçta? 10:23
Tayfur Bingöl'e transfer baskısı! Beşiktaş... Tayfur Bingöl'e transfer baskısı! Beşiktaş... 10:03