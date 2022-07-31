📄KPSS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI! KPSS soruları ve cevapları açıklandı mı? | ÖSYM soru kitapçığı - 2022 KPSS PDF

KPSS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI - 2022 PDF | KPSS 2022 Lisans Oturumu'nun geride kalmasıyla birlikte, sınava giren milyonlarca aday, ÖSYM tarafından yayınlanması ve erişime açılması beklenen KPSS soru kitapçığı ile cevap anahtarını araştırmaya başladı. ÖSYM sistemine girerek soru kitapçığını ve cevap anahtarını görüntülemek isteyen adaylar için detaylar haberimizde...

KPSS 2022 SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2022 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans alan bilgisi, genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları henüz ÖSYM tarafından yayınlanmadı.

KPSS soru ve cevaplarının oturumların tamamlanmasının ardından aynı gün içinde ya da sınav gününün ertesinde erişime açılması bekleniyor.

Sınav oturumlarının sona ermesinin ardından, ÖSYM tarafından yapılacak resmi açıklamalar akabinde sınav soruları ve cevap anahtarına dair merak edilenler haberimizde yer alacak.

KPSS 2022 SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

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KPSS 2022 SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI NEREDEN YAYINLANACAK?

KPSS'ye giren adaylar, Soru Kitapçıkları ve Cevap anahtarlarına ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

KPSS 2022 SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

ÖSYM AİS GİRİŞ EKRANI - SİSTEME ERİŞİM SAĞLAMAK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

KPSS SAAT KAÇTA BİTECEK?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 31 Temmuz 2022 Pazar günü saat: 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek.

Eğitim Bilimleri ise 31 Temmuz 2022 Pazar günü saat 14.45'te başlayacak ve 100 dakika sürecek.

Böylece KPSS oturumları bugün saat 16.25'te sona ermiş olacak.

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonraki oturumlarında ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

KPSS 2022 SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

ÖSYM AİS GİRİŞ EKRANI - SİSTEME ERİŞİM SAĞLAMAK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ