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KPSS SAAT KAÇTA, SINAVA SON GİRİŞ SAATİ NE ZAMAN? | 2022 KPSS kaç soru, kaç dakika, kaç oturum?

KPSS 2022 (Kamu Personeli Seçme Sınavı) için beklenen gün geldi ve sınava girecek adaylar, sınav merkezine son giriş saati ve KPSS başlangıç saatini araştırmaya başladı. Peki, KPSS ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? KPSS 2022 kaç soru, kaç dakika? İşte KPSS 2022'ye dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 12:00 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 12:00
KPSS SAAT KAÇTA, SINAVA SON GİRİŞ SAATİ NE ZAMAN? | 2022 KPSS kaç soru, kaç dakika, kaç oturum?

KPSS 2022 | KPSS'ye girecek milyonlarca aday, KPSS'nin saat kaçta başlayacağını ve sınava giriş saatini araştırmaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen KPSS 2022'nin başlangıç saati, soru sayısı ve sınav süresine dair detaylar haberimizde...

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KPSS 2022 NE ZAMAN?

KPSS lisans oturumları genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak ve ilk oturum 31 Temmuz'da düzenlenecek. Genel yetenek ve genel kültür oturumu saat 10.15'te başlayacak.

Sınavda 120 soruya karşılık adaylara 130 dakika süre tanınacak.

Eğitim bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. Adaylara 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek.

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonraki oturumlarında ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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KPSS 2022 KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

İLK OTURUM (Genel Yetenek ve Genel Kültür):

  • KPSS Genel Yetenek Testi: 30 Türkçe, 30 Matematik
  • KPSS Genel Kültür Testi: 25 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık ve 6 güncel bilgiler olmak üzere 60 soru

Tek oturumda gerçekleşen sınavda adaylara toplam 120 soru sorulacak ve 130 dakika verilecek.

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