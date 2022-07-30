KPSS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: KPSS GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI? | KPSS giriş belgesi nasıl alınır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan KPSS 2022 sınav yeri giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağı milyonlarca aday tarafından araştırılmaya devam ediyor. İşte KPSS giriş yeri belgesi sorgulama ekranı ve ÖSYM giriş bilgileri...

2022 KPSS SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınav yerlerini ve sınava giriş belgelerini genellikle sınavdan 10 gün öncesinde yayınladığından; KPSS sınav yerlerinin ve giriş belgesinin Temmuz ayının son haftasında belli olması bekleniyordu.

31 Temmuz'da yapılacak KPSS 2022 ilk oturum ve 3 Ağustos'ta uygulanacak Lisans Alan Bilgisi oturumları için giriş belgeleri erişime açıldı.

2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Oturumları Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldıhttps://t.co/cupA48ou6L pic.twitter.com/vmzKgLROzE — ÖSYM (@OSYMbaskanligi) July 28, 2022

KPSS 2022 GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ.

2022 KPSS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR, KPSS SINAV YERLERİNE NEREDEN BAKILIR?

KPSS giriş belgesi almak isteyen adaylar T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınaav giriş belgesini temin edebilir.

KPSS 2022 GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ.