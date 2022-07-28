DUL VE YETİM ZAMLI AYLIKLARI NE KADAR? | Temmuz 2022 dul ve yetim aylığı ödemeleri başladı!

Dul ve yetim aylıklarının ne kadar olduğu ve ödeme takvimi Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamanın ardından netlik kazandı. Binlerce vatandaşın merakla beklediği dul ve yetim zamlı maaşlarına ne kadar zam geldiğine dair detaylar ile 2022 dul ve yetim maaşları ödeme takviminin duyurusu haberimizde...

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI DUL VE YETİM MAAŞLARINA YAPILAN ZAMMA DAİR DETAYLARI PAYLAŞTI!

Emekli Sandığı Kapsamında Emekli, Malul, Vazife Malulü, Dul veya Yetim Aylığı Alanların 2022 Yılı Temmuz Ayı Zam Farklarının Ödenmesi'ne ilişkin duyuru yapan Bakanlık tarafından paylaşılan detaylar şöyle:

5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2.385.799 kişinin 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 28 Temmuz 2022 tarihinde ödenecektir.

Buna göre;

A- Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

B- Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık tutarında,

Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık tutarında,

Grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere, 3 aylık tutarında,

aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir.

Toplam fark ödemesi tutarı 6.447.227.858,02 TL'dir.

5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (BAĞKUR) bentleri kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlanmıştır.

DUL-YETİM AYLIĞINA NE KADAR ZAM YAPILDI?

Bağ-Kur'dan dul ve yetim aylığı alanlara da yüzde 42,35 oranında zam yapıldı. En düşük emekli aylığı 3.500 TL ile hesap yapıldığında;

Yüzde 50 oranında dul aylığı veya yetim aylığı alan bir kişi 1.750 TL,

Yüzde 75 oranında hissesi olan bir kişi 2.625 TL,

Yüzde 25 hissesi olan bir vatandaş ise 875 TL maaş farkı dahil yeni ödeme aldı.

DUL VE YETİM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Dul ve yetim maaşına internetten online olarak başvuru yapmak mümkün. E-devlet üzerinden dul ve yetim aylığı başvurusu yapılabilir.