Haberler Haberler Cuma Mesajları 2022 🤲 En Güzel, Dualı, Ayetli, Anlamlı, Resimli Cuma Mesajları

Cuma Mesajları 2022 🤲 En Güzel, Dualı, Ayetli, Anlamlı, Resimli Cuma Mesajları

Cuma günü İslam alemi için ayrı ve önemli bir yere sahiptir. Müslümanların bayram günü olarak kabul edilen cuma gününde camilerde cuma namazı kılınır ve okunan hutbeler dinlenir. Cuma günü ile ilgili pek çok hadis-i şerif bulunur. Cuma günü müminlere hem huzur hem de mutluluk verir. Bu önemli günün anlamı ve önemi ise sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar ile anlatılır. Cuma mesajları ve sözleri seçerek yakınlarımıza göndermek de günümüzde gelenek haline gelmiştir. İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz İşte, kısa, uzun, dualı, ayetli ve resimli Cuma mesajları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 18:30 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 18:30
Cuma Mesajları 2022 🤲 En Güzel, Dualı, Ayetli, Anlamlı, Resimli Cuma Mesajları

Cuma günü müslümanların bayramıdır. Müslümanlar cuma günlerini ibadetle geçirmelidir. Cuma günleriyle ilgili rivayet edilen bazı hadis-i şerifler şöyledir;

"Cuma günü günah işlemeden, selametle geçer ise diğer günler de selametle geçer" (İmam-ı Gazzali)
"Cuma namazı yolunda ayakları tozlanana cehennemin ateşi haramdır" (Tirmizi)

Cuma Mesajları 2022 🤲 En Güzel, Dualı, Ayetli, Anlamlı, Resimli Cuma Mesajları

"Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür; Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkarılmıştır. Kıyamet de cuma günü kopacaktır." (Müslim)

Cuma Suresi 9. Ayet
"Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır."

İşte en güzel cuma mesajları...

Cuma Mesajları 2022 🤲 En Güzel, Dualı, Ayetli, Anlamlı, Resimli Cuma Mesajları

İşte en güzel cuma mesajları...

Cuma Mesajları 2022 🤲 En Güzel, Dualı, Ayetli, Anlamlı, Resimli Cuma Mesajları

İşte en güzel cuma mesajları...

Cuma Mesajları 2022 🤲 En Güzel, Dualı, Ayetli, Anlamlı, Resimli Cuma Mesajları

İşte en güzel cuma mesajları...

Cuma Mesajları 2022 🤲 En Güzel, Dualı, Ayetli, Anlamlı, Resimli Cuma Mesajları

İşte en güzel cuma mesajları...

Cuma Mesajları 2022 🤲 En Güzel, Dualı, Ayetli, Anlamlı, Resimli Cuma Mesajları

İşte en güzel cuma mesajları...

Cuma Mesajları 2022 🤲 En Güzel, Dualı, Ayetli, Anlamlı, Resimli Cuma Mesajları

İşte en güzel cuma mesajları...

Cuma Mesajları 2022 🤲 En Güzel, Dualı, Ayetli, Anlamlı, Resimli Cuma Mesajları

İşte en güzel cuma mesajları...

Cuma Mesajları 2022 🤲 En Güzel, Dualı, Ayetli, Anlamlı, Resimli Cuma Mesajları

İşte en güzel cuma mesajları...

Cuma Mesajları 2022 🤲 En Güzel, Dualı, Ayetli, Anlamlı, Resimli Cuma Mesajları

İşte en güzel cuma mesajları...

Cuma Mesajları 2022 🤲 En Güzel, Dualı, Ayetli, Anlamlı, Resimli Cuma Mesajları

İşte en güzel cuma mesajları...

Cuma Mesajları 2022 🤲 En Güzel, Dualı, Ayetli, Anlamlı, Resimli Cuma Mesajları

İşte en güzel cuma mesajları...

Cuma Mesajları 2022 🤲 En Güzel, Dualı, Ayetli, Anlamlı, Resimli Cuma Mesajları

İşte en güzel cuma mesajları...

Cuma Mesajları 2022 🤲 En Güzel, Dualı, Ayetli, Anlamlı, Resimli Cuma Mesajları

İşte en güzel cuma mesajları...

Cuma Mesajları 2022 🤲 En Güzel, Dualı, Ayetli, Anlamlı, Resimli Cuma Mesajları

İşte en güzel cuma mesajları...

Cuma Mesajları 2022 🤲 En Güzel, Dualı, Ayetli, Anlamlı, Resimli Cuma Mesajları

İşte en güzel cuma mesajları...

Cuma Mesajları 2022 🤲 En Güzel, Dualı, Ayetli, Anlamlı, Resimli Cuma Mesajları

İşte en güzel cuma mesajları...

Cuma Mesajları 2022 🤲 En Güzel, Dualı, Ayetli, Anlamlı, Resimli Cuma Mesajları

İşte en güzel cuma mesajları...

Cuma Mesajları 2022 🤲 En Güzel, Dualı, Ayetli, Anlamlı, Resimli Cuma Mesajları

İşte en güzel cuma mesajları...

Cuma Mesajları 2022 🤲 En Güzel, Dualı, Ayetli, Anlamlı, Resimli Cuma Mesajları

İşte en güzel cuma mesajları...

Cuma Mesajları 2022 🤲 En Güzel, Dualı, Ayetli, Anlamlı, Resimli Cuma Mesajları

İşte en güzel cuma mesajları...

Cuma Mesajları 2022 🤲 En Güzel, Dualı, Ayetli, Anlamlı, Resimli Cuma Mesajları

İşte en güzel cuma mesajları...

Cuma Mesajları 2022 🤲 En Güzel, Dualı, Ayetli, Anlamlı, Resimli Cuma Mesajları

İşte en güzel cuma mesajları...

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