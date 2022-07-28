Haberler Haberler CANLI ALTIN FİYATLARI - 28 Temmuz Perşembe 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

CANLI ALTIN FİYATLARI - 28 Temmuz Perşembe 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

28 Temmuz Perşembe 2022 CANLI ALTIN FİYATLARI - Günlük olarak takip edilen ve en çok araştırılan konulardan olan altın fiyatlarındaki son durumu haberimizden öğrenebilirsiniz. Yatırımcılar internette sıkça gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatlarını aratıyor. İşte 28 Temmuz Perşembe günü altındaki son durum...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 07:30
CANLI ALTIN FİYATLARI - 28 Temmuz Perşembe 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

💥CANLI ALTIN FİYATLARI - 28 Temmuz Perşembe günü ons altın ve döviz kurlarındaki değişimlerden etkilenen altın fiyatlarındaki son durum merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? İşte altındaki anlık durum ve son fiyatlar...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉28 Temmuz Perşembe 2022 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 997,45

Gram altın satış: 997,67

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.637,00

Çeyrek altın satış: 1.663,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.263,00

Yarım altın satış: 3.327,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.527,00

Tam altın satış: 6.631,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.633,00

Cumhuriyet altını satış: 6.733,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.698,00

Ata altın satış: 6.805,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 28 Temmuz Perşembe günü saat 06.35 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Doğal güzel zannedenler bu fotoğraflarla yıkıldı! Seksi pozların kadını Mine Tugay tam bir estetik harikası çıktı!
Can Yaman’ın yeni sevgilisi ortaya çıktı! Gönlünü sarışın İtalyan oyuncuya kaptırdı
Tek yön Dolmabahçe! Kartal sol bekine kavuşuyor
F.Bahçe'den forvet hamlesi! İranlı yıldız...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ
FED faiz kararı açıklandı!
27 TEMMUZ 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
FED faiz kararı açıklandı!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Brezilyalı stoper! F.Bahçe'ye Brezilyalı stoper! 01:16
İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar 01:03
İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar 01:00
Süper Lig devinden Batshuayi bombası! Süper Lig devinden Batshuayi bombası! 00:35
Avrupa Ligi’nde rakip Slovacko Avrupa Ligi’nde rakip Slovacko 00:27
Bir bakışta 90 dakika Bir bakışta 90 dakika 00:24
Daha Eski
G.Saray'dan Kluivert hamlesi! Teklif yapıldı G.Saray'dan Kluivert hamlesi! Teklif yapıldı 00:15
G.Saray'dan Kluivert hamlesi! Görüşmeler başladı G.Saray'dan Kluivert hamlesi! Görüşmeler başladı 00:13
Jesus tek rötuş yaptı Jesus tek rötuş yaptı 00:12
Dersler! Dersler! 00:10
Fenerbahçe'den harakiri Fenerbahçe'den harakiri 00:07
Ah, vah! Ah, vah! 00:07