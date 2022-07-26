Haberler Haberler Sigaraya zam sigara fiyatları! 26 Temmuz 2022: Sigaraya zam mı geldi, ne kadar oldu?

Sigaraya zam sigara fiyatları! 26 Temmuz 2022: Sigaraya zam mı geldi, ne kadar oldu?

Sigaraya uygulanan %10 oranındaki ÖTV zammı ile birlikte 1 paket sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 0,71'den 0,79'a yükseldi. Sigara zammı ile birlikte merak edilen Philip Morris, BAT ve JTİ marka marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu sorusu araştırılıyor. En son 2 TL’lik bir zam alan paket fiyatları en pahalı ve en ucuz sigara konusunda da belirleyici oldu. Sigara, Özel Tüketim Vergisi ÖTV ile yeniden sorgulanmaya başladı. Peki, sigaraya zam geldi mi, ne zaman gelecek? İşte, 26 Temmuz sigara fiyatları güncel liste…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 00:00 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 01:00
Sigaraya zam sigara fiyatları! 26 Temmuz 2022: Sigaraya zam mı geldi, ne kadar oldu?

Sigara zammı son dakika gelişmeleri tütün kullanıcılarının gündeminde yer alıyor. Marlboro Touch, Parliement, Winston, Kent gibi en çok tercih edilen markalar üzerinden sorgulanmaya başlayan sigara zammı arama geçmişlerindeki yerini aldı.

Tütün ürünü kullanıcıları "sigaraya zam geldi mi, ne zaman gelecek" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Güncel sigara fiyatları listesi, gündemde yer alan Özel Tüketim Vergisi ÖTV ardından araştırılıyor. Peki, sigaraya zam geldi mi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 26 Temmuz 2022 güncel sigara fiyatları…

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

En son sigaraya ÖTV zammı uygulanmıştı. Sigaradaki asgari maktu vergi tutarı 0.71 TL'den 0.79 TL'ye çıkmıştı.

Sigara fiyatları bugün de sigaraya zam haberleri ile gündeme geldi.

26 Temmuz güncel sigara fiyatları şöyle:

  • West Grey SL (Uzun) 28,50 TL
  • Imperial Classic Red - 28,00 TL
  • Marlboro Touch: 30,00 TL
  • Marlboro: 31,00 TL
  • Kent Slims: 29 TL
  • Monte Carlo: 27,50 TL
  • Camel Slender: 27,50

  • Camel Yellow 100: 48 TL
  • Chesterfield: 27,50 TL
  • Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 31,00 TL
  • Davidoff C Line Blue - 28,00 TL
  • Lark: 28,00
  • Chesterfield: 27,50 TL
  • Winston: 29 TL

  • Camel: 28 TL
  • LD: 27,5 TL
  • Marlboro Roll 50: 29,00 TL
  • Marlboro Edge: 29,00 TL
  • Parliament: 31,50 TL
  • L&M: 27,50 TL
  • Muratti: 29,00 TL
  • Muratti BLU: 28,00 TL
  • Lark: 28,00 TL

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