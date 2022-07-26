Sigaraya zam sigara fiyatları! 26 Temmuz 2022: Sigaraya zam mı geldi, ne kadar oldu?

Sigara zammı son dakika gelişmeleri tütün kullanıcılarının gündeminde yer alıyor. Marlboro Touch, Parliement, Winston, Kent gibi en çok tercih edilen markalar üzerinden sorgulanmaya başlayan sigara zammı arama geçmişlerindeki yerini aldı.

Tütün ürünü kullanıcıları "sigaraya zam geldi mi, ne zaman gelecek" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Güncel sigara fiyatları listesi, gündemde yer alan Özel Tüketim Vergisi ÖTV ardından araştırılıyor. Peki, sigaraya zam geldi mi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 26 Temmuz 2022 güncel sigara fiyatları…

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

En son sigaraya ÖTV zammı uygulanmıştı. Sigaradaki asgari maktu vergi tutarı 0.71 TL'den 0.79 TL'ye çıkmıştı.

Sigara fiyatları bugün de sigaraya zam haberleri ile gündeme geldi.

26 Temmuz güncel sigara fiyatları şöyle:

West Grey SL (Uzun) 28,50 TL

Imperial Classic Red - 28,00 TL

Marlboro Touch: 30,00 TL

Marlboro: 31,00 TL

Kent Slims: 29 TL

Monte Carlo: 27,50 TL

Camel Slender: 27,50

Camel Yellow 100: 48 TL

Chesterfield: 27,50 TL

Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 31,00 TL

Davidoff C Line Blue - 28,00 TL

Lark: 28,00

Chesterfield: 27,50 TL

Winston: 29 TL