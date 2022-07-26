OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ TABAN - TAVAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI | YKS 2022 ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022 sonuçlarına göre üniversite tercihi yapacak milyonlarca aday 2021 yılı yerleştirme puanları ve sıralamalarını baz alarak tercih listesini hazırlamaya başladı. Okul öncesi öğretmenliği bölümünün puanları ve başarı sıralaması ise merak edilenler arasında yerini aldı. İşte YKS 2022 tercihlerinde okul öncesi öğretmenliği bölümüne dair merak edilenler...

YÖK ATLAS TERCİH SİHİRBAZINA GÖRE 2021 YILI OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ TABAN VE TAVAN PUANLARI:

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