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OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ TABAN - TAVAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI | YKS 2022 ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca öğrencinin YKS 2022 puanı ve başarı sıralaması belli oldu. Üniversite tercihi yapmak isteyen adaylar hayalini kurduğu okul öncesi öğretmenliği bölümünün taban ve tavan puanını araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 YKS tercih kılavuzu merak edilirken; 2021 yılını baz alarak üniversite tercih listesi hazırlayacak adaylar için okul öncesi öğretmenliği başarı sıralaması ve puanları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 17:33
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ TABAN - TAVAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI | YKS 2022 ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022 sonuçlarına göre üniversite tercihi yapacak milyonlarca aday 2021 yılı yerleştirme puanları ve sıralamalarını baz alarak tercih listesini hazırlamaya başladı. Okul öncesi öğretmenliği bölümünün puanları ve başarı sıralaması ise merak edilenler arasında yerini aldı. İşte YKS 2022 tercihlerinde okul öncesi öğretmenliği bölümüne dair merak edilenler...

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YÖK ATLAS TERCİH SİHİRBAZINA GÖRE 2021 YILI OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ TABAN VE TAVAN PUANLARI:

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ İÇİN SON 4 YILIN TABAN VE TAVAN PUANLARI GÖRMEK VE BAŞARI SIRALAMASINI ÖĞRENMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN.

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