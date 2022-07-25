YERLEŞTİRME PUANI NEDİR, EK PUANLI YERLEŞTİRME NE DEMEK? | YKS 2022 ÖSYM ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ

Üniversite tercihi yapacak milyonlarca öğrenci adayı yerleştirme puanı, ek puanlı yerleştirme ve ham puanının ne anlama geldiğini araştırmayı sürdürüyor. YKS 2022 sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih listesini hazırlayanlar ve üniversite tercihlerine dair detayları merak edenler için YKS 2022 puanlarına dair detaylar haberimizde...

EK PUANLI YERLEŞTİRME NEDİR?

Ek puanlı yerleştirme hakkı meslek lisesi mezunlarına tanınan bir puan türüdür.

Ek puanlı sonuç hesaplanırken öğrencinin okuduğu lise ve bölümle ilgili tercihler yapması hâlinde sahip olacağı puan türü, yalnızca öğrencinin okuldan alacağı puan yalnızca okunan bölümle alakalı tercihler yapmasıyla kullandırılır.

Örneğin öğrenci, meslek lisesinden, inşaat bölümünden mezunsa, işletme seçmesi hâlinde bu puandan faydalanamaz.

Adayın lisede okuduğu bölümle paralel bir üniversite bölümü seçmesi halinde ek puan devreye girer. Buna en güzel örneklerden biri, lisede elektrik alanında eğitim gören bir öğrencinin üniversitede elektrik mühendisliği bölümünü seçmesi halinde ek puan almasıdır.

HAM PUAN NEDİR?

Ham puan, üniversite sınavı da dahil olmak üzere adayın bir testte elde ettiği ve üzerine okul puanı veya ek puanlar eklenmemiş sonucu kesin olmayan puan türüdür. Ham puan, sınav sonucuna okul puanı eklenmemiş hâlidir.

YKS YERLEŞTİRME PUANI NEDİR?

Üniversite tercihleri yapılırken "Yerleştirme Puanları" esas alınacak olup "Sınav puanları" kısmında bulunan rakamlar, alınan ham puanı göstermektedir. YKS sonuçlarında yerleştirme puanları ve başarı sıralamaları, tercihlerde etkili olacaktır.