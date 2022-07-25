KPSS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: KPSS GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI? | KPSS giriş belgesi nasıl alınır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan KPSS 2022 sınav yeri giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağı milyonlarca aday tarafından araştırılmaya devam ediyor. İşte KPSS giriş yeri belgesi sorgulama ekranı ve ÖSYM giriş bilgileri...

2022 KPSS SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınav yerlerini ve sınava giriş belgelerini genellikle sınavdan 10 gün öncesinde yayınladığından; KPSS sınav yerlerinin ve giriş belgesinin Temmuz ayının son haftasında belli olması bekleniyor.

31 Temmuz'da yapılacak KPSS 2022 ilk oturum için giriş belgelerinin 21 Temmuz'da erişime sunulması bekleniyor.

KPSS giriş belgeleri yayınlandığında detaylar haberimizde yer alacak.

KPSS 2022 GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ.

2022 KPSS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR, KPSS SINAV YERLERİNE NEREDEN BAKILIR?

KPSS giriş belgesi almak isteyen adaylar T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınaav giriş belgesini temin edebilir.

KPSS 2022 GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ.