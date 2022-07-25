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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Temmuz FED toplantısı bu Çarşamba!

FED faiz kararı için bekleyişe geçildi. ABD'de artan enflasyon rakamları ile birlikte Amerikan Merkez Bankası'nın sıkı faiz kararı uygulamaları devam edeceğe benziyor. Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan FED toplantısında çevrildi. Peki, "FED toplantısı ne zaman, saat kaçta?", "FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?, "FED faiz kararı ne olur?" İşte merak edilen bu soruların cevapları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 18:30 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 18:30
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Temmuz FED toplantısı bu Çarşamba!

FED faiz kararı temmuz 2022 için geri sayım başladı. Salı ve Çarşamba günleri gerçekleştirilecek olan FED Temmuz ayı toplantısının ardından faiz kararını Çarşamba akşamı saat 21:00'de açıklaması bekleniyor. FED Temmuz ayı toplantısında beklentilere göre 75 baz puanlık faiz artırımına gidecek.

FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Fed ilk toplantısını 25 – 26 Ocak 2022 tarihinde yapmıştı, ikinci toplantı ise 15 – 16 Mart arasında gerçekleştirilmişti. Üçüncü toplantı da 3 – 4 Mayıs tarihinde yapılırken, 2022 Haziran Fed toplantısı 14 – 15 Haziran tarihinde düzenlendi.

FED temmuz toplantısı da 26-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.

FED TOPLANTISI NE ZAMAN FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

26-27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek FED toplantısı sonrası, 27 Temmuz Çarşamba TSİ ile faiz kararı saat 21:00'de açıklanacak. FED'in Temmuz ayı toplantısında faizi 75 baz puan arttırması bekleniyor.

FED FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Fed haziran ayında faizleri 0,75 baz puan artırarak yüzde 1.75'e yükseltti. Böylece son 28 yılın en yüksek faiz artışına gidildi.

FED'İN FAİZ BEKLENTİSİ NE?

FED tarafından yapılan faiz artışları henüz bitmedi. Yetkiler tarafından yapılan açıklamalarda, 2022 sonu için ortalama FED fon faizi beklentisi yüzde 3,4 oldu. 2023 sonu için ortalama FED fon faizi beklentisi yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.

Bu ay yapılacak olan FED faiz toplantısında 0,50'lik bir faiz artımı bekleniyor.

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