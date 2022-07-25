Haberler Haberler DSİ bekçi alımı yapacak! Devlet Su İşleri bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Ne zaman?

DSİ bekçi alımı yapacak! Devlet Su İşleri bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Ne zaman?

Devlet Su İşleri Başkanlığı'nca taşra teşkilatlarına 50 bekçi alımı yapılacağı açıklandı. Birçok kişi DSİ personel alımı koşullarını ve detaylarını araştırıyor. Peki, DSİ bekçi alımı yapacak! Devlet Su İşleri bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Ne zaman?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 17:00 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 17:30
DSİ bekçi alımı yapacak! Devlet Su İşleri bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Ne zaman?

Devlet Su İşleri Başkanlığı'nca taşra teşkilatlarına 50 bekçi alımı yapılacağı açıklandı. DSİ'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

DSİ PERSONEL ALIMI NASIL VE NE ZAMAN YAPILACAK?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) "Açık Kamu İş İlanları" bölümünde ilan edilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını İŞKUR il müdürlükleri veya www.iskur.gov.tr aracılığıyla yapabilecek.

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI NE?

Başvuruda bulunan adayların, en fazla 40 yaşında ve en az lise ve dengi okul mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekecek. Adaylardan ayrıca, "silahlı özel güvenlik" belgesi ve kartına sahip olmaları istenecek.

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