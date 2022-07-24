KYK konaklama başvurusu nasıl yapılır? | 18-25 yaş arası gençler KYK yurtlarında hangi tarihlerde ücretsiz konaklayabilir? | İL İL KYK YURTLARI

KYK yurtlarının yaz aylarında gençler için ücretsiz olacağını açıklayan Başkan Erdoğan, konuya dair detayları da paylaştı. KYK yurtlarında konaklamak ve bunun için de rezervasyon yaptırmak isteyen milyonlarca genç, 'KYK yaz tatili konaklama başvurusu nasıl yapılır, kaç yaş aralığındaki kişiler KYK'da kalabilir, KYK yurtları hangi tarihler arasında ücretsiz?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte KYK yaz tatili konaklama işlemlerine dair merak edilenler...

KYK YURTLARI YAZ AYLARINDA HANGİ TARİHLERDE ÜCRETSİZ OLACAK?

KYK yurtlarında yaz aylarında ücretsiz konaklamanın detayları belli oldu. Başkan Erdoğan: "Gençlerimizin yaz aylarında gönül rahatlığıyla gezebilmesi için 15 Temmuz - 1 Eylül arasında, 81 ildeki yurtlarımız 18-25 yaş aralığındaki gençlerimize ücretsiz olarak konaklamaya açık olacaktır" dedi.

HANGİ ŞEHİRDE, HANGİ KYK YURTLARI AÇIK OLACAK? - 81 İL KYK YURDU LİSTESİ

KYK YURTLARINDA KAÇ GÜN ÜCRETSİZ KALINABİLİR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayınlanan bildiriye göre 81 ilde geçerli olmak üzere istenen ildeki KYK yurdunda 3 gün kalınabilecek.

KYK YURTLARINA REZERVASYON NASIL YAPILIR?

Nöbetçi yurtlarda kalmak isteyen öğrencilerin ilgili belgeyle (sınav, staj belgesi vb.) il müdürlüklerine veya nöbetçi yurtlara başvurması gerekiyor.

Nöbetçi yurtlarda kalmak için yurt öğrencisi olma şartı aranmıyor.

Yurtlarda kayıtlı olmayan öğrenciler de ilgili belgeyi il müdürlüğüne ya da nöbetçi yurda vererek yurt hizmetinden faydalanabilecek.

Ankara, İstanbul ve İzmir illerindeki nöbetçi yurtlarda yoğunluktan dolayı sadece yurtlara kayıtlı olan öğrenciler barınabilecek.

HANGİ ŞEHİRDE, HANGİ KYK YURTLARI AÇIK OLACAK? - 81 İL KYK YURDU LİSTESİ