DGS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | DGS tercihleri ne zaman başlayacak, DGS tercihi nasıl yapılır? - ÖSYM DGS 2022 SONUÇ EKRANI

3 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen DGS 2022'de binlerce aday, üniversite eğitimini 4 yıla tamamlamak için yeterli puanı almayı hedefliyor. ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçlarının açıklanacağı tarih de merak edilenler arasnda yer alıyor. Peki, 2022 DGS ne zaman açıklanacak, tercihler ne zaman başlayacak? DGS tercihleri nasıl yapılır? İşte DGS'ye dair merak edilenler...

DGS 2022 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre, 2022 DGS sonuçları 12 Ağustos Cuma günü açıklanacak.

DGS 2022 TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2022 DGS tercihlerinin başlayacağı tarih henüz ÖSYM tarafından ilan edilmedi. DGS sınav sonuçlarının belli olmasının ardından yapılacak resmi açıklamanın akabinde, DGS tercih dönemi belli olacak ve detaylar haberimizde yer alacak.

2021 yılı DGS tercih işlemleri 27 Ağustos - 7 Eylül arasında gerçekleştirilmişti.

DGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

DGS tercihi yapmak isteyen adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sitesinden 'www.osym.gov.tr' ve mobil uygulama üzerinden sisteme giriş yaparak tercihlerini tamamlayabilecek.

DGS KONU DAĞILIMLARI

DGS TÜRKÇE

Sözcükte Anlam

Sözcüğün Anlamı

Gerçek Anlam

Mecaz Anlam

Terim Anlam

Soyut – Somut Anlam

Nitel – Nicel Anlam

Sözcüğün Cümleye Kattığı Anlam

Sözcüklerde Anlam İlişkileri

Eş anlamlı Sözcükler

Yakın Anlamlı Sözcükler

Karşıt Anlamlı Sözcükler

Eş sesli (Sesteş) Sözcükler

Genel – Özel İlişkili Sözcükler

Söz Sanatları

Benzetme (Teşbih)

Eğretileme (İstiare)

Ad Aktarması (Mecaz-ı Mürsel)

Değinmece (Kinaye)

Dokundurma (Tariz)

Mübalağa (Abartma)

Dolaylama

Güzel Adlandırma

Somutlama

Söz Öbekleri

Deyimler

Atasözleri

İkilemeler

Pekiştirmeler

Sözün Cümleye Kattığı Anlam

Cümlede Anlam

Cümlenin Yorumu

Cümle Vurgusu

Yakın Anlamlı Cümleler

Cümlenin İletisi

Cümle Analizi

Karşıt Anlamlı (Çelişen) Cümleler

Kesin Yargı

Cümlenin Yapısı

Eksiltili Cümleler

Cümle Tamamlama

Cümle Oluşturma

Cümlenin Anlamı

Anlamlarına Göre Cümleler

Anlatım Özelliklerine Göre Cümleler

Anlatım Biçimleri

Öyküleyici Anlatım

Betimleyici Anlatım

Açıklayıcı Anlatım

Tartışmacı Anlatı

Düşünceyi Geliştirme Yolları

Benzetme

Tanımlama

Karşılaştırma

Örneklendirme

Tanık Gösterme (Alıntı Yapma)

Sayısal Verilerden Yararlanma

Paragraf

Paragrafın İçeriği

Paragrafta Konu

Paragrafta Başlık

Paragrafta Ana Düşünce

Paragrafta Yardımcı Düşünceler

Paragrafta Tanıtılan Kişiyle İlgili Sorular

Parçaya (Metne) Dayalı Sorular

Paragrafın Yapısı

Paragrafın Bölümleri

Sözel Mantık

Çıkarım Soruları

Sıralama Soruları

Yer-Konum Bildiren Sorular

Yer-Yön Bildiren Sorular

Özne-Nesne İlişkili Sorular

Tablo Yorumlama Soruları

DGS MATEMATİK

Temel Kavramlar

Sayı Basamakları

Bölme-Bölünebilme

OBEB-OKEK

Rasyonel Sayılar

Basit Eşitsizlikler

Mutlak Değer

Üslü Sayılar

Köklü Sayılar

Çarpanlara Ayırma

Oran-Orantı

Problemler

Sayı Problemleri

Kesir Problemleri

İşçi-Havuz Problemleri

Yaş Problemleri

Yüzde Problemleri

Kar-Zarar Problemleri

Hız Problemleri

Faiz Problemleri

Karışım Problemleri

Kümeler

Fonksiyon

İşlem

Modüler Aritmetik

Permütasyon

Kombinasyon

Olasılık

Tablo - Grafik Yorumlama

Sayısal Yetenek

DGS Geometri Konuları