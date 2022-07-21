TUS NE ZAMAN? | 2022 TUS/2 başvuruları bitti mi, başvuru ücreti ne kadar? TUS kaç soru, kaç dakika? TUS 2. dönem son başvuru tarihi!

TUS - 2 için heyecanlı bekleyiş sürüyor ve TUS (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) başvurusu yapmak isteyen adaylar son başvuru tarihi ile başvuru ücretini araştırıyor. Peki, TUS/2 2022 ne zaman, kaç soru ve kaç dakika? TUS -2 başvurusu nasıl yapılır? İşte TUS'a dair merak edilenler...

TUS 2. DÖNEM SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

14 Temmuz'da başlayan TUS-2 2022 başvuruları 26 Temmuz Salı günü son bulacak.

ÖSYM 2022 TUS - 2 BAŞVURU EKRANI İÇİN BURAYA TIKLAYIN

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (2022-TUS 2. DÖNEM) BAŞVURU KILAVUZU İÇİN BURAYA TIKLAYIN

TUS 2022 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

TUS 2022 - 2 için başvuru ücreti 310 Türk Lirası olarak belirlendi.

2022 TUS - 2 NE ZAMAN?

2022-TUS 2. Dönem sınavı 4 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

ÖSYM 2022 TUS - 2 BAŞVURU EKRANI İÇİN BURAYA TIKLAYIN

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (2022-TUS 2. DÖNEM) BAŞVURU KILAVUZU İÇİN BURAYA TIKLAYIN

TUS 2. DÖNEM GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

TUS2 geç başvuru tarihi 2 Ağustos 2022 olarak belirlendi.

TUS 2 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenecektir.

TUS KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

Şimdiye dek hazırlanan TUS, 120 çoktan seçmeli sorudan meydana gelmişti ve cevaplama süresi 150 dakika olarak belirlenmişti.

Klinik Tıp Bilimleri testinde ise 120 adet çoktan seçmeli soru için verilen süre 150 dakikaydı.