OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? | Yaz tatili ne zaman bitecek, okullar Eylül'ün kaçında başlayacak? 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı...

Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 yılı eğitim - öğretim takvimi milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen tarafından araştırılmaya başladı. Yaz tatilinde olan milyonlarca öğrenci için ilk ders zilinin ne zaman çalacağı merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek? İşte Eylül ayında başlayacak yeni eğitim - öğretim dönemine dair merak edilenler...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

12 Eylül 2022 Pazartesi günü okullar açılacak.

OKULLARIN AÇILMASINA KAÇ GÜN KALDI?

Okulların açılmasına bugün itibariyle (21 Temmuz) toplam 53 gün var.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN YAPILACAK?

14-18 Kasım 2022 tarihleri arasında ilk ara tatil yaşanacak.

2022 - 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ 15 TATİLİ NE ZAMAN?

23 Ocak 2023 - 3 Şubat 2023 tarihleri arasında yarıyıl tatili olacak.

2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

17 - 20 Nisan 2023 Tarihleri arasında yılın ikinci ara tatili yaşanacak.

2023 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bir sonraki yaz tatili 16 Haziran 2023'te başlayacak.