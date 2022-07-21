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BEDELLİ ASKERLİK BAKAYA AYLIK ÜCRETİ NE KADAR, NASIL HESAPLANIR? | Bakayaların aylık cezası belli oldu!

550 bin kişiye askerlik affına dair detaylar belli oldu, yoklama kaçaklarının ve bakayaların bedelli askerlikten nasıl yararlanabileceği ve ne kadar ödeme yapacağı araştırılmaya başladı. 2022 bedelli askerlik ücretinin belli olmasının ardından, bakaya kalanlara uygulanacak cezanın ne kadar olacağı açıklandı. Peki, 2022 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu, bakaya kalanlar aylık olarak ne kadar ceza ödeyecek? Bakaya askerlik ücreti hesaplama nasıl yapılır? İşte bedelli askerlik ücretine dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 11:20 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 11:20
BEDELLİ ASKERLİK BAKAYA AYLIK ÜCRETİ NE KADAR, NASIL HESAPLANIR? | Bakayaların aylık cezası belli oldu!

Bedelli askerlik yapmak isteyen binlerce kişi ve bakaya kalarak aftan yararlanmak isteyenler, 2022 bedelli askerlik ücretini araştırmaya başladı. Peki, bakayalar geciktikleri her ay için ne kadar ceza bedeli ödeyecek, bedelli askerlik ücretleri nasıl hesaplanacak? İşte 2022 bakaya bedelli askerlik ücretine dair merak edilenler...

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 20222 NE KADAR?

Bakaya, yoklama kaçağı ve saklıların kapsama alındığı bedelli askerlik düzenlemesi için verilen af kararında ücret, Temmuz ayından itibaren geçerli olacak şekilde 80 bin 64 TL tutarında belirlendi.

BEDELLİ ASKERLİK İÇİN BAKAYALAR NE KADAR ÖDEYECEK, BAKAYA CEZASI NASIL HESAPLANIR?

Bedelli askerlik çerçevesinde yapılan düzenlemeye göre, 'bakaya', 'yoklama kaçağı' ve 'saklı' kapsamına giren kişiler, memur maaş katsayısının 3500 gösterge ile çarpılmasıyla bulunan tutarla, bakaya kaldıkları ay kadar ek 'ceza' ödeyecek.

2022 Ocak-Temmuz döneminde memur maaş katsayısı 0,333603 olarak belirlendiğinden, 3500 gösterge ile çarpımı sonucunda bulunan tutar ise 1167,6 TL olacak.

Özetle, bir bakaya bedelli askerlik için başvuru yapması halinde, bakaya kaldığı her ay için bin 167,6 (1167,1) TL ceza ödeyecek.

Örneğin, 12 ay bakaya kalan bir kişi, normal ücret olan 80 bin 64 liraya ek olarak toplam 14 bin 11 TL daha ödeyecek.

Ay hesabı yapılırken bakayada yeni ay için 1 gün geçmiş dahi olsa tam ay sayılacak.

Bakaya cezası hesaplarken, geç kalınan ay sayısı ile bin 167,6 (1167,1) TL çarpılacak.

TBMM'de kabul edilen düzenlemeye göre bedelli askerlik ücreti 240 bin gösterge ile aylık katsayısının çarpımıyla hesaplanıyor. Aylık katsayı her 6 ayda bir yeniden belirlendiği için, bedel de otomatik olarak artmış olacak.

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