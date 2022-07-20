Haberler Haberler SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TABAN - TAVAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI | YKS 2022 ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TABAN - TAVAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI | YKS 2022 ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca öğrencinin YKS 2022 puanı ve başarı sıralaması belli oldu. Üniversite tercihi yapmak isteyen adaylar hayalini kurduğu sınıf öğretmenliği bölümünün taban ve tavan puanını araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 YKS tercih kılavuzu merak edilirken; 2021 yılını baz alarak üniversite tercih listesi hazırlayacak adaylar için sınıf öğretmenliği başarı sıralaması ve puanları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 15:00 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 15:30
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TABAN - TAVAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI | YKS 2022 ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022 sonuçlarına göre üniversite tercihi yapacak milyonlarca aday 2021 yılı yerleştirme puanları ve sıralamalarını göz önünde bulundurarak tercih listesini hazırlamaya başladı. Sınıf öğretmenliği bölümünün puanları ve başarı sıralaması ise merak edilenler arasında yerini aldı. İşte YKS 2022 tercihlerinde sınıf öğretmenliği bölümüne dair merak edilenler...

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU: ÜNİVERSİTE TABAN TAVAN PUANLARI - YKS 2022 TERCİHLERİ Devamını Oku BUNU DA OKU
📝ÜNİVERSİTE TERCİHİ NASIL YAPILIR? YKS 2022 TERCİH TARİHLERİ | 2022 ÖSYM YKS TERCİH KILAVUZU Devamını Oku BUNU DA OKU

YÖK ATLAS TERCİH SİHİRBAZINA GÖRE 2021 YILI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TABAN VE TAVAN PUANLARI:

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ İÇİN SON 4 YILIN TABAN VE TAVAN PUANLARI GÖRMEK VE BAŞARI SIRALAMASINI ÖĞRENMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN.

DİĞER
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ve Trabzonspor istemişti! Jason Denayer'in yeni takımı...
Fenerbahçe Kim Min-Jae yerine stoperini buldu! Hedef Gustavo Henrique
F.Bahçe istemişti G.Saray devreye girdi!
G.Saray'da orta saha depremi! Teklifi reddetti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
PDR (REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK) TABAN - TAVAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
HEMŞİRELİK TABAN - TAVAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
HUKUK FAKÜLTESİ TABAN - TAVAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
DİŞ HEKİMLİĞİ TABAN - TAVAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
TIP FAKÜLTESİ TABAN - TAVAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kayserispor - Alanyaspor maçı saat kaçta? Kayserispor - Alanyaspor maçı saat kaçta? 15:20
Trabzonspor KAP'a bildirdi! Ayrılık resmileşti Trabzonspor KAP'a bildirdi! Ayrılık resmileşti 15:09
Kawasaki - PSG MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE Kawasaki - PSG MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 15:08
Giresunspor - Torpedo maçı saat kaçta? Giresunspor - Torpedo maçı saat kaçta? 14:58
Paulo Dybala imzayı attı! Paulo Dybala imzayı attı! 14:35
Anakaragücü - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta? Anakaragücü - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta? 14:29
Daha Eski
Konyaspor Guilherme ile uzattı! Konyaspor Guilherme ile uzattı! 14:24
Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 14:09
Dubois G.Saray için geliyor! İşte İstanbul'a varış saati Dubois G.Saray için geliyor! İşte İstanbul'a varış saati 13:54
Anadolu Efes Polonara ile sözleşme imzaladı! Anadolu Efes Polonara ile sözleşme imzaladı! 13:33
Avcı konuştu! "Yeni sezonda ilk hedefimiz..." Avcı konuştu! "Yeni sezonda ilk hedefimiz..." 13:27
Flamengo'dan bir transfer daha! Görüşmeler başladı Flamengo'dan bir transfer daha! Görüşmeler başladı 13:03