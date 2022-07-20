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LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu!

LGS sınavları 5 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirildi. LGS tercihlerine göre yerleştirme sonuçlarını merak eden binlerce lise öğrencisi adayı LGS sonuçlarına nereden bakabileceğini ve LGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Liseye Geçiş Sistemi sınavından aldığı puana göre tercih yapan binlerce öğrenci için LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ve MEB LGS tercih sonuç ekranı haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 18:30
LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANIYOR! LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu!

LGS'ye giren ve sonuçların açıklanamasının ardından lise tercihi yapan binlerce öğrenci adayı, LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi ve LGS tercih sonuç ekranını araştırmayı sürdürüyor. İşte 2022 LGS tercih sonuçlarına dair merak edilenler...

LİSE TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS tercih sonuçları 25 Temmuz'da açıklanacak. Liseye yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

LGS 2022 TERCİH SONUÇ EKRANI - MEB SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2022 YILINDA LİSEYE GEÇİŞ YAPACAK ÖĞRENCİ SAYISI KAÇ?

Bu yıl Türkiye genelinde 2 bin 323 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Sınav puanıyla kayıt yapılabilecek okullara toplam 192 bin 962 öğrenci alınacak.

Anadolu liselerine 65 bin 866, fen liselerine 38 bin 850, sosyal bilimler liselerine 10 bin 380, Anadolu imam hatip liselerine 39 bin 676, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 38 bin 190 kontenjan ayrılacak.

LİSE TERCİHLERİNDE EŞİT PUAN ALAN ADAYLARIN ÖNCELİK HAKKI

Sınavla öğrenci alan okullarda Merkezi Sınav Puanının eşit olması durumunda, aynı puanı alan öğrenciler arasında sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirilecek.

LGS 2022 TERCİH SONUÇ EKRANI - MEB SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2022 LGS ADRESE DAYALI YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

Adrese dayalı yerleştirme için sınav puanı gerekmemektedir. Öğrenciler, sınava girmeden belirlenen liselere kayıt yaptırabilir.

Hangi liselere puansız kayıt olacağını merak eden öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet adresi üzerinden il ve ilçe seçenekleri sunarak kayıt sorgulama özelliğini kullanabilir. Adrese dayalı lise sorgulaması E-Okul üzerinden daha rahat yapılabilir.

  • Öğrenci TC Kimlik No
  • Lise sorgulama ekranında seçilecek adres,
  • Öğrenci Okul Numarası,
  • İl, İlçe, Kurum Turu, Kayıt Bölgesi bazında ikamet bölgesine yakın okullar görüntülenecektir.

Okulların türü, kontenjanları, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devamsızlık gibi kriterler dikkate alınarak yerel yerleştirme yapılacaktır.

LGS 2022 TERCİH SONUÇ EKRANI - MEB SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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