Haberler Haberler KPSS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: KPSS GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI? | KPSS giriş belgesi nasıl alınır?

KPSS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: KPSS GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI? | KPSS giriş belgesi nasıl alınır?

KPSS 2022'ye sayılı günler kala, KPSS giriş belgesini sorgulamak ve sınava nerede gireceğini öğrenmek isteyen adaylar KPSS giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağını araştırmaya başladı. 31 Temmuz'da uygulanacak ve milyonlarca adayın katılımıyla gerçekleşecek KPSS 2022 giriş belgelerinin nasıl alınacağına dair merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 17:00
KPSS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI: KPSS GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI? | KPSS giriş belgesi nasıl alınır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan KPSS 2022 sınav yeri giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağı milyonlarca aday tarafından araştırılmaya devam ediyor. İşte KPSS giriş yeri belgesi sorgulama ekranı ve ÖSYM giriş bilgileri...

2022 KPSS SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınav yerlerini ve sınava giriş belgelerini genellikle sınavdan 10 gün öncesinde yayınladığından; KPSS sınav yerlerinin ve giriş belgesinin Temmuz ayının son haftasında belli olması bekleniyor.

31 Temmuz'da yapılacak KPSS 2022 ilk oturum için giriş belgelerinin 21 Temmuz'da erişime sunulması bekleniyor.

KPSS giriş belgeleri yayınlandığında detaylar haberimizde yer alacak.

KPSS 2022 GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ.

2022 KPSS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR, KPSS SINAV YERLERİNE NEREDEN BAKILIR?

KPSS giriş belgesi almak isteyen adaylar T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınaav giriş belgesini temin edebilir.

KPSS 2022 GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: G.Saray ve F.Bahçe'nin eski yıldızı Beşiktaş yolunda! Josef de Souza'nın yerine geliyor...
İki gündür kayıp olan Pınar'ın cesedi ormanlık alanda bulundu: Kuzeninin eşi gözaltında
F.Bahçe istemişti G.Saray devreye girdi!
İtalyan basını duyurdu! İşte yeni adresi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
LGS TERCİH SONUÇ EKRANI: LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Başkan Erdoğan Gümüşdağ'ın annesinin cenazesine katıldı
PDR (REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK) TABAN - TAVAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
HEMŞİRELİK TABAN - TAVAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
HUKUK FAKÜLTESİ TABAN - TAVAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İtalyan basını duyurdu! İşte yeni adresi İtalyan basını duyurdu! İşte yeni adresi 16:25
Szombathelyi - Sivasspor maçı saat kaçta? Szombathelyi - Sivasspor maçı saat kaçta? 15:38
Kayserispor - Alanyaspor maçı saat kaçta? Kayserispor - Alanyaspor maçı saat kaçta? 15:20
Trabzonspor KAP'a bildirdi! Ayrılık resmileşti Trabzonspor KAP'a bildirdi! Ayrılık resmileşti 15:09
Kawasaki - PSG MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE Kawasaki - PSG MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 15:08
Giresunspor - Torpedo maçı saat kaçta? Giresunspor - Torpedo maçı saat kaçta? 14:58
Daha Eski
Paulo Dybala imzayı attı! Paulo Dybala imzayı attı! 14:35
Anakaragücü - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta? Anakaragücü - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta? 14:29
Konyaspor Guilherme ile uzattı! Konyaspor Guilherme ile uzattı! 14:24
Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 14:09
Dubois G.Saray için geliyor! İşte İstanbul'a varış saati Dubois G.Saray için geliyor! İşte İstanbul'a varış saati 13:54
Anadolu Efes Polonara ile sözleşme imzaladı! Anadolu Efes Polonara ile sözleşme imzaladı! 13:33