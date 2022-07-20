Haris Seferovic Ay Yıldız dövmesinin anlamını açıkladı! Seferovic'in kolundaki dövme Türk bayrağı mı?

Galatasaray'ın Portekiz Primeira Liga devi Benfica'dan kiralık olarak transfer ettiği Haris Seferovic'in KAP'a bildirilmesi sarı kırmızılı camiayı mutlu ederken, Seferovic'le ilgili dövmesi ve gol sevinci sonrası gösterdiği tişörtü tekrar gündeme geldi.

Peki, Seferovic'in kolundaki Ay Yıldızlı dövmenin anlamı ne? Tuğçe kimdir ve neden golünü adadı? İşte bu soruların yanıtı...

İLHAM KAYNAĞI TUĞÇE

2014 yılında Eintracht Frankfurt forması giyen Seferovic, Borussia Dortmund ile oynanan maçta attığı gol sonrasında Tuğçe Albayrak'ın ismini tişört ile göstermişti.

Hatırlanacağı üzere Tuğçe Albayrak Sırbistan kökenli gençler tarafından taciz edilen 2 Alman genç kıza yardım ederek kurtarmış daha sonra ise Sırbistan kökenli bir genç tarafından darp edilmişti.

Kaldırıldığı hastanede beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Albayrak'ın 26 Kasım'da beyin ölümü gerçekleşmiş, cenazesi ise 3 Aralık'ta toprağa verilmişti.

TİŞÖRT SATILDI PARASI BAĞIŞLANDI

Seferovic, Eintracht Frankfurt-Borussia Dortmund maçında attığı golden sonra seyircilere gösterdiği ve üzerinde "Tugce=Medeni cesaret, melek, cesaret, saygı" yazılı tişörtü Bild gazetesine teslim etmişti.

Bild tarafından satışa çıkarılan tişörtün satışından elde edilen gelir ise "Çocuklar İçin Bir Kalp" organizasyonuna bağışladı.

SOL KOLUNDA AY YILDIZ DÖVMESİ

Seferovic'in Türk taraftarlar tarafından dikkat çeken diğer özelliği ise sol kolundaki Ay Yıldız dövmesi. G.Saray'a imza attıktan sonra GS TV'nin sorularını yanıtlayan Seferovic, kolundaki dövmenin sebebini ise şöyle açıkladı:

"Ben Boşnağım ve müslümanım. İslamı simgeleyen bir sembol olduğu için bu dövmeyi yaptırdım. En sevdiğim dövmelerimden birisi."