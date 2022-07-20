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DOLAR NE KADAR OLDU? 20 TEMMUZ 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?

Dolar, euro, sterlin gibi para birimlerinin Türk Lirası karşılıkları araştırılırken altın piyasalarındaki son durum da araştırma konularının başında geliyor... Peki, 20 Temmuz 2022 itibarıyla döviz piyasalarında hareketlilik yaşandı mı? Çeyrek, Yarım, Tam Altın fiyatlarınde değişim yaşandı mı? Gram Altın ne kadar? Döviz piyasalarındaki son durumu ve altın fiyatlarını haberimizden öğrenebilirsiniz...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 12:30 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 12:30
DOLAR NE KADAR OLDU? 20 TEMMUZ 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?

20 TEMMUZ 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM - Piyasalarında döviz cinsi paraların TL karşılıkları ve altın fiyatlarındaki son durum, birçok kesimce merak ediliyor ve anlık değişimler takip ediliyor...

İşte dövizde ve altında son durum ile rakamlar:

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 17,59 (Alış) - 17,59 (Satış)

EURO: 18,02 (Alış) - 18,03 (Satış)

STERLİN: 21,04 (Alış) - 21,15 (Satış)

(Gram, Çeyrek, Yarım, Tam Altın Ne Kadar?) CANLI ALTIN HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

GRAM ALTIN: 965,09 (Alış) - 965,26 (Satış)

ÇEYREK ALTIN: 1.599,00 (Alış) - 1.614,00 (Satış)

YARIM ALTIN: 3.189,00 (Alış) - 3.227,00 (Satış)

TAM ALTIN: 6.378,00 (Alış) - 6.434,00 (Satış)

CUMHURİYET ALTINI: 6.528,00 (Alış) - 6.630,00 (Satış)

Dolar, Euro, Sterlin, Gram Altın, Çeyrek Altın ve diğer tüm veriler 12.00 itibariyle alınmıştır.

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