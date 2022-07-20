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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Göksel Gümüşdağ'ın annesinin cenazesine katıldı

Göksel Gümüşdağ'ın annesi Fethiye Gümüşdağ için öğle vakti Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, törende Göksel Gümüşdağ ve ailesine taziyelerini iletti.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 16:25
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Göksel Gümüşdağ'ın annesinin cenazesine katıldı

Başkan Erdoğan, cenaze namazının kılınmasının ardından yaptığı konuşmada, şu anda musallada bulunan kişileri Hakk'a uğurladıklarını belirterek, "Rabb'im taksiratlarını affetsin. Mekanlarını cennet eylesin. Geride bıraktığı kederli ailelerine de sabırlar lütfetsin. Hepimiz için mukadder olan akıbet şu anda sandukadaki örtüde de yazıldığı gibi 'Her nefis ölümü tadacaktır ve Allah'tan geldik Allah'a gideceğiz.' Onun için de hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya her an ölecekmiş gibi de uhraya hazırlanmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Hiç umulmadık bir anda Fethiye Gümüşdağ'ı kaybettiklerini aktaran Erdoğan, "Bugün de uğurluyoruz. Aynen diğer kardeşlerimizi de Hakk'a uğurluyoruz. Belki de yakınları böyle bir şeyi beklemiyorlardı ama o umulan veyahut da bir an ileri, bir an geri ölüm gitmiyor. O vakit geldiği anda da Rabb'im emanetini alıyor ve biz de burada bulunduğumuz gibi Hakk'a uğurluyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, konuşmasının ardından cemaate üç kere "Haklarınızı helal ediyor musunuz?" diye sordu. Cemaatin "Helal ediyoruz" sözleri üzerine Erdoğan, "Rabb'im mekanlarını da cennet eylesin." dedi.

Başkan Erdoğan, "Biz Fethiye ablamızın çok böreklerini yedik. Güzel börek yapardı. Arada sırada da bu Tayyip evladına da gönderirdi. O da bize hakkını helal etsin. Rabb'im inşallah sevgili habibinin livaül hamd ismiyle müsemma sancağı altında bizleri haşru cem eylesin." şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan, kılınan cenaze namazının ardından Gümüşdağ'ın tabutuna omuz verdi. Cenaze, toprağa verilmek üzere Beşiktaş Etiler Ulus Mezarlığı'na götürüldü.

Cenaze törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmal Sarıalioğlu, Galatasaray Kulübünün eski başkanı Burak Elmas, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, teknik direktör Fatih Terim, futbolcu Arda Turan, İngiliz kulübü Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Medipol Başakşehirli futbolcular, Gümüşdağ ailesi ve yakınları katıldı.


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